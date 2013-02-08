سران مراقب اختلافات باشند/ از خطر نفوذ فرهنگ غرب بترسیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد علی موحدی کرمانی خطیب نماز جمعه این هفته تهران در خطبه های نماز گفت: یکی از چیزهایی که باید از آن ترسید اختلاف و فراموش کردن مردم است.

وی با اشاره به اینکه امروز توطئه اخیر دشمن همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند ایجاد اختلاف است افزود: دشمن می خواهد مسلمانان را به جان یکدیگر بیاندازد و مسلمان به دست مسلمان کشته شود. این خطر بزرگی است.

وی ادامه داد: توطئه دیگر دشمن فشار اقتصادی است که می خواهد فشار اقتصادی را آنقدر زیاد کند به امید آنکه بتواند مردم را از نظام جدا و خسته کند.

مشکل اصلی مصرو سوریه و عراق تفرق است ، نه آمریکا

آیت الله موحدی کرمانی با اشاره به این که مشکل اصلی مصر و سوریه و عراق اختلاف داخلی است بیان کرد: مشکل آنها آمریکا و اسرائیل نیست تفرق مشکل اصلی است که مسلمانان را به جان یکدیگر می اندازد و اگر متحد باشند نباید هیچ غمی داشته باشند و بدانند که آمریکا نمی تواند هیچ غلطی بکند کما اینکه ایران متحد و حول محور فقیه جمع شد و آمریکا نیز نابود شد.

خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: بزرگان و سران مراقب باشند مبادا اختلاف یا نزاعی پیش بیاید و موجب غم دوستان و خوشحالی دشمنان شود.

مقصر اختلاف اخیر در سران قوا به زودی روشن می شود

وی ادامه داد: در هفته اخیر مساله ای پیش آمد که کاش پیش نمی آمد. دوستان انقلابی را رنجاند و دشمنان را خوشحال کرد. مسایل بزرگ باید با روش های کم هزینه و جلسات دوستانه حل شود خیلی ها به دنبال این هستند که بدانند در جریان اخیر مقصر کیست. چه بسا در آینده نزدیک این موضوع روشن شود و البته برای بعضی هم اکنون نیز روشن شده است.

موحدی کرمانی خاطرنشان کرد: به هر حال مهم این است که باید از تخاصم دور باشیم. قرآن دستور می دهد که نزاع، درگیری و برخوردهای لفظی را قطع کنیم، چرا تخاصم را به روش پیامبر(ص) حل نمی کنیم، چرا باید تخاصم ها را به مجرایی وارد کنیم که آب به آسیاب دشمن ریخته شود.

وی خطاب به سران و نخبگان گفت: مردم از شما انتظار صحبت، همدلی و همفکری دارند. بحث ها را به تخاصم نکشانید که تخاصم مال جهنمی ها است و زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران افزود: امام فرمودند که اگر همه انبیاء یک جا جمع شوند هیچ اختلافی ندارند چرا که به دنبال یک هدف هستند. خدا نکند در زندگی هوا و هوس حاکم شود، مسئولان نیز به جای بحث ها بنشینند و مشکلات مردم را حل کنند.

توطئه آمریکا فشار اقتصادی است

وی با اشاره به اینکه توطئه آمریکا فشار اقتصادی است، بیان کرد: مسئولان باید مشکلات مردم را حل کنند البته مردم ایستاده اند آمریکا نفهمیده و به لطف خدا هم نمی فهمد و با همین نفهمی ها سقوط می کند.

وی با بیان اینکه مردم در طول 34 سال امتحان خود را پس داده اند گفت: مردم در مقابل بمباران و موشک ها ایستادند و مشت ها را گره کردند و مرگ بر آمریکا گفتند. مردم خوب امتحان دادند.

آیت الله موحدی کرمانی تصریح کرد: مردم نظام شان را با این چیزها از دست نمی دهند. این کشور و نظام نه تنها با دین گره خورده بلکه عین دیانت مردم است. انقلاب و حکومت اسلامی عین دیانت مردم است و مردم با این چیزها دست از انقلاب و دین بر نمی دارند.

وی با بیا اینکه مردم فرزند عاشورا و رمضان هستند اظهار داشت: به خواست خدا در 22 بهمن با حضور گسترده خود در راهپیمایی نشان می دهند که ما هستیم، با امام بیعت کردیم و این بیعت را ادامه می دهیم، ما با قرآن بیعت کردیم و این بیعت ادامه دارد.

مسئولان فکری به حال گرانی و بیکاری بکنند

خطیب این هفته نماز جمعه تهران تاکید کرد: این مردم در زیارت عاشورا در سجده می گویند خدای با ما ثبات قدم بده تا ثبات قدم باشیم و همچون یاران امام حسین(ع) وفادار بمانیم. این مردم وفادارند اما معنای آن این نیست که مسئولین از یاد مردم رفتند. مردم مشکلات اقتصادی فراوان دارند و مسئولین باید فکری برای گرانی و بیکاری مردم بکنند.

وی با بیان اینکه مردم به وظیفه خود عمل کرده اند و امتحان خود را پس داده اند خطاب به مسئولان اظهار داشت: شما هم سعی کنید به وظیفه خود عمل کنید به فکر مردم باشید و مشکلات آنها را حل کنید.

موحدی کرمانی با بیان اینکه در این زمینه وفاداری های مردم را زیاد دیده ایم اظهار داشت: روز 19 بهمن 57 روز نیروی هوایی ارتش است. جمع کثیری از همافران و پرسنل نیروی هوایی ارتش در این روز با امام بیعت و به مردم و انقلاب پیوستند. این حرکت نظام طاغوت را شکست.

دیپلماسی ایران در سوریه موثر بود

وی با بیان اینکه سوریه به حمدالله به مراحل خوبی رسیده است، اظهار داشت: دیپلماسی ایران کارساز و موثر بود و نقش وزیر خارجه ایران بسیار تاثیرگذار بود. البته ارتش سوریه هم وفادار است و طرح آمریکا و اسرائیل و کشورهای مرتجع منطقه در اعزام گروه های تروریستی به سوریه به شکست منتهی شده است و آمریکا رو به مذاکره آورده است.

وی تاکید کرد: باید خدا را شکر کنیم که این توطئه نیز مانند دیگر توطئه ها خنثی شد و برای آمریکا و کشورهای مرتجع منطقه محصولی جز خواری نداشت.

خطیب این هفته نماز جمعه تاکید کرد: اسرائیل به سوریه حمله کرد و بار دیگر نیز مانند جنگ 33، 22 و 8 روزه پشیمان خواهد شد.

وی تاکید کرد: درعراق با حضور مرجعیت جای نگرانی نیست و مشکل حل می شود.

تقدیر از قوه قضاییه برای برخورد با اخلالگران در امنیت

وی همچنین از قوه قضائیه به دلیل برخورد قاطع با محارب زورگیر و مجازات اسلامی آنها تشکر کرده و افزود: از نیروی انتظامی می خواهیم در برخورد با عناصر مخل امنیت با شدت هرچه بیشتر وارد شود.

موحدی کرمان به پیشرفت نیروهای مسلح و وزارت دفاع و دستیابی به هواپیمایی جنگنده قاهر که موجب افتخار است اشاره کرد و گفت: زمانی که خدمت بر پایه ایمان و زیر فرمان ولی امر باشد انتظار دیگری نیز وجود ندارد.

اهمیت ویژه راهپیمایی 22 بهمن

خطیب نماز جمعه تهران ضمن تقدیر از مجلس شورای اسلامی به دلیل تصویب طرح مجازات اخلالگران ارزی ادامه داد: اهمیت راهپیمایی 22 بهمن را گوشزد می کنم، این راهپیمایی در موقعیت حساس و در جایی است که آمریکا دل به بریده شدن مردم به واسطه فشار اقتصادی از نظام بسته است و شما با حضورتان ثابت خواهید کرد که ما مانده ایم و خسته نمی شویم.

موحدی کرمانی درخطبه های اول نماز جمعه امروز تهران نیز در خصوص ایام 22 بهمن سخن گفت و اظهار داشت: ایام الله به آن روزهایی گفته می شود که حوادث بزرگ و شگفت انگیز اتفاق می افتد و چشم همه را خیره و متوجه به خواست و فرامین الهی می کند.

وی با بیان اینکه 22 بهمن از ایام الله است اظهار داشت: در 22 بهمن مشخص شد اگر تمام قدرت های شرک، نفاق و استکباری دست به دست هم بدهند و بخواهند در مقابل حق بایستند خداوند آنها را نابود می کند و طرفداران حق را یاری می کند.

وی تاکید کرد: وعده های الهی در 22 بهمن تحقق یافت و خدا در این روز گفت که اگر خدا را یاری کنید خداوند نیز شما را یاری خواهد کرد. در 22 بهمن مستضعفین امام شدند مشخص شد آنانی که به غیر خدا اعتماد کنند نابود می شوند.

وی به نقش مهم امام و تدبیرات الهی این مرد بزرگ اشاره کرد و گفت: امام در مقابل تمام توطئه ها، تردیدها و تزلزل ها مثل کوه ایستاد و فریاد می زد شاه رفتنی است و آمریکا نمی تواند هیچ غلطی بکند، به دل های مضطرب آرامش می داد و این آرامش ملت را آزاد کرد.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه بعد از این پیروزی چشمگیر نباید از دشمن بترسیم بیان کرد: ملت در مقابل شاه ایستاد و اکنون نیز نباید از آمریکا، اسرائیل و جبهه کفر ترسید. وظیفه خود را خوب انجام دهید خدا یاری تان می کند. اما از اینکه فرهنگ شما غربی شود و فرهنگ اسلامی ضعیف و بدحجابی فرهنگ جامه شود بترسید. خطر نفوذ فرهنگ غرب رشوه، زیرمیزی، پارتی بازی، اختلاس، تفرقه، نرسیدن به مردم و حب دنیا خطراتی است که باید از آنها ترسید.