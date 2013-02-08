حرمت مسئولین به میزان تبعیت از رهبری است/ پیروزی انقلاب پدیده قرن

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد اله ایمانی در خطبه های نماز جمعه شیراز با اشاره به اینکه آنچه که این نظام و کشور را هدایت کرده امام(ره) و مقام معظم رهبری است، یادآور شد: طی سالیان گذشته از زمان پیروزی انقلاب اسلامی دولت ها، مجلس ها و رئیس جمهور های فراوانی با نگاه ها و افکار متفاوت آمدند و رفتند اما آنچه که باعث پیروزی و سربلندی نظام بوده امام(ره) و مقام معظم رهبری است.

وی تاکید کرد: آنچه که در طول تاریخ باعث حفظ نظام ما بوده، پیوند مردم با امام(ره) و مقام معظم رهبری است.

امام جمعه شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه برخی تا اسم مذاکره با آمریکا را می شنوند آب در دهان آنها جمع می شود افزود: آنچه که امروز موفقیت ایران اسلامی در زمینه های علمی، هسته ای و... را به ارمغان آورده قطع ارتباط با آمریکا است.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: زمانیکه آمریکا در رفتارها و تفکرات خود تغییرات را ایجاد کند آن موقع می توان با آنها گفتگو کرد اما امروز چنین موضوعی مطرح نیست و ما شاهد این تغییرات نیستیم.

نماینده ولی فقیه در استان فارس یادآور شد: مذاکره امروز با آمریکا به معنی شکست است.

خطوط دفاعی ایران دوراز مرزهای جغرافیایی است

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برخی از دستاورد های نظام جمهوری اسلامی کمتر در نگاه های مردم بوده است، گفت: شکست های مستمر اسرائیل در مقابل شبهه نظامیان، عدم توانایی آمریکا در گرفتن مصونیت قضایی درعراق و قبول شکست آنها در سوریه همه از برکات نظام جمهوری اسلامی ایران و برنامه ریزی های مناسب مقام معظم رهبری است.

وی یادآور شد: باید همگان بدانند عراق و سوریه خطوط دفاعی جمهوری اسلامی ایران است و جای خوشحالی است که امروز خطوط دفاعی ما دور از مرزهای جغرافیایی کشور است.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: آمریکا تمامی متحدین غربی و شرقی خود را در سوریه جمع کرد تا از راه نظامی بتواند دولت سوریه را با مشکلاتی مواجه و آن را سرنگون کند اما امروز اعتراف می کند که تنها راه حل این بحران گفتگو است که این مطلب را رهبر معظم انقلاب اسلامی در همان اول درگیری های سوریه تاکید کردند.

آیت الله ایمانی ادامه داد: از جمله فعالیت های آمریکاییان در هنگام ورود به هر کشوری گرفتن مصونیت قضایی برای نیروها و مستشاران خود است که این اتفاق مهم در کشور اسلامی عراق روی نداد.

وی یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران دستاورد های مهمی را طی این 34 سال داشته اما باید به دستاورد های بین المللی نیز توجه ای ویژه شود.

امام(ره) جامعه را با دگرگونی فکری روبه رو کرد

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دلایل پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 57، گفت: اولین نکته ای را که می تواند به عنوان دلیل این پیروزی مهم عنوان کرد ایجاد یک دگرگونی و تحول فکری در جامعه بود که امام(ره) این موفقیت را به دست آورد.

آیت الله ایمانی افزود: این تحول بزرگ اولین جرقه در پیروزی انقلاب اسلامی بود که این تحول درونی با امداد های الهی نیز همراه شد.

وی تصریح کرد: امداد های الهی و عنایت های خداوند نیز شامل حال مردم ایران شد که انقلاب اسلامی در بهمن ماه 57 به ثمر نشست.

امام جمعه شیراز یادآور شد: عاملی دیگر در پیروزی انقلاب اسلامی وحدت کلمه، وحدت در هدف، وحدت در راه و مسیر بود که این مسیر از خرداد 42 آغاز و در بهمن 57 ختم شد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس ادامه داد: پیروزی انقلاب اسلامی بزرگترین پدید قرن و اثر گذار ترین آنها است زیرا قطع کردن درختی با چنین ریشه ای کاری مهم و دشوار بود.

آیت الله ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن ماه پیام های مختلفی به همراه دارد، گفت: ارتباط ارگانیک باعث این پیروزی شد که شامل ارتباط مکتب، رهبری و مردم است.

وی تصریح کرد: اما راهپیمایی 22 بهمن ماه موضع گیری سیاسی، وفای عاطفی مردم به خداوند، رهبری و اسلام، نشاط و شادابی و امید به آینده را به نمایش می گذارد.