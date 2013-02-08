بهره برداری از سه طرح عمرانی در شوط

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح ها شامل پروژه تامین آب مساکن مهر شهرستان شوط ، سیلوی 15 هزار تنی و مدرسه 12 کلاسه است که با حضور مقام عالی استان دقایقی پیش به بهره برداری رسید.

برای احداث سیلوی 15 هزار تنی شهرستان شوط 450 هزار دلار اعتبار ارزی و 5 میلیارد ریال اعتبار ریالی هزینه شده و با بهره برداری از آن برای 20 نفر فرصت اشتغال فراهم شده است.

برای تامین آب مساکن مهر شهرستان شوط نیز دو مخزن هوایی و زمینی با اعتباری بالغ بر 8 هزار و 708 میلیون ریال احداث شده است .

همچنین مدرسه 12 کلاسه در این شهرستان نیز با زیر بنای 1624 متر مربع و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 100 میلون ریال احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت.

استاندار آذربایجان غربی در آیین افتتاح این مدرسه، دستور ساخت مدرسه 6 کلاسه برای دانش کودکان استثنایی را صادر نمود.

دو طرح عمرانی دیگر نیز در ادامه سفر استاندار آذربایجان غربی به شهرستان شوط به بهره برداری خواهد رسید.