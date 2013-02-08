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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۵۵

بهره برداری از سه طرح عمرانی در شوط

بهره برداری از سه طرح عمرانی در شوط

ارومیه - خبرگزاری مهر: به مناسبت گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر و در هشتاد و نهمین سفر شهرستانی با حضور استاندار آذربایجان غربی سه طرح عمرانی در شهرستان شوط ظهر جمعه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح ها شامل پروژه تامین آب مساکن مهر شهرستان شوط ، سیلوی 15 هزار تنی و مدرسه 12 کلاسه است که با حضور مقام عالی استان دقایقی پیش به بهره برداری رسید.

برای احداث سیلوی 15 هزار تنی شهرستان شوط 450 هزار دلار اعتبار ارزی و 5 میلیارد ریال اعتبار ریالی هزینه شده و با بهره برداری از آن برای 20 نفر فرصت اشتغال فراهم شده است.

برای تامین آب مساکن مهر شهرستان شوط نیز دو مخزن هوایی و زمینی با اعتباری بالغ بر 8 هزار و 708 میلیون ریال احداث شده است .

همچنین مدرسه 12 کلاسه در این شهرستان نیز با زیر بنای 1624 متر مربع و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 100 میلون ریال احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت.

استاندار آذربایجان غربی در آیین افتتاح این مدرسه، دستور ساخت مدرسه 6 کلاسه برای دانش کودکان استثنایی را صادر نمود.

دو طرح عمرانی دیگر نیز در ادامه سفر استاندار آذربایجان غربی به شهرستان شوط به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 1811945

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