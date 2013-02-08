هدف از برگزاری جشنواره شعر فجر در خلیج فارس برای اولین بار

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حمیدی ضمن اشاره به برنامههای متعددی که در سه روز نخست این جشنواره در سه جزیره خارک، ابوموسی و قشم، درباره دلیل انتخاب این جزایر هم به عنوان میزبان این رویداد بینالمللی برای نخستین بار، گفت: ادیبان و شاعران پارسیگوی در مقاطع مختلف تاریخی به خلیج فارس و جزایر واقع در آن توجه داشتهاند و این مسئله همواره در آثار آنها مطرح بوده است.
وی با ذکر مثالهایی افزود: وقتی سفرنامههای ناصرخسرو را تورق میکنیم، میبینیم که بارها به آبهای خلیج فارس و جزایر واقع در آن اشاره شده است. همچنین یکی از حکایاتی که در گلستان سعدی است، در واقع مربوط به خاطره او از جزیره کیش است در زمانی که با عدهای بازرگان به آنجا رفته است.
دبیر هفتمین جشنواره بینالمللی شعر فجر همچنین گفت: در دوره معاصر هم ادبا و شعرا و داستاننویسان به خلیج فارس توجه ویژهای داشتهاند که از آن جمله میتوان به جلال آلاحمد اشاره کرد که در سال 1339 کتاب «جزیره خارک؛ در یتیم ایران». مقصود آلاحمد از این نامگذاری و هدفش از نوشتن کتاب، این بوده که در رژیم گذشته کمترین توجهی به جزیره خارک نمیشد اما بعد از انقلاب این نگاه عوض شده و شاید اگر جلال امروز زنده بود و میخواست کتابی درباره خارک بنویسد، عنوان آن را «جزیره خارک؛ نگین ایران» میگذاشت.
با بیان اینکه «خلیج فارس و جزایر آن، نماد وحدت ملی و صلابت ایرانیان هستند و میتوان در قالب مضمونی اثرگذار و با زبان شعر، متبلورشان کرد» تاکید کرد: از این جهت ما برنامههای آغازین جشنواره شعر فجر را برای اولین بار در آبهای نیلگون خلیج فارس و در جزایر خارک، ابوموسی و قشم برپا کردیم.
حمیدی ابراز امیدواری کرد شاعران و ادبای کشور که در چند سال اخیر توجه خوبی به مسئله هویتی خلیج فارس و جزایر واقع در آن داشتهاند، در سالهای آتی هم به تولید آثار فاخر و هویت بخش در این زمینه و عرضه آنها به ادامه دهند.
دبیر هفتمین جشنواره بینالمللی شعر فجر در ادامه به برنامههای سه روز این جشنواره پرداخت و گفت: هفتمین جشنواره بینالمللی شعر فجر 17 بهمن با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان استان بوشهر و جزیره خارک در محل سینما صدف این جزیره افتتاح شد و با استقبال خوبی رو به رو شد.
وی همچنین از اهدای یک دوره از برخی مجموعههای شعری در قالب کتاب به یکی از انجمنهای فعال شعری جزیره خارک از سوی جشنواره بینالمللی شعر فجر خبر داد و گفت: این کتابها در هفته آینده به دست مسئولان این انجمن خواهد رسید.
دبیر هفتمین جشنواره بینالمللی شعر فجر ادامه داد: در جزیره ابوموسی هم که ساکنان اندکی دارد و شاید جمعیت آن کمتر از 7، 8 هزار نفر باشد، سالن محل برپایی جلسه شعرخوانی مملو از جمعیت بود و برخی تمام مدت زمان سه ساعت این جلسه را سرپا ایستاده بودند. این انگیزه خوبی است برای مسئولان دیگر جشنوارههای فرهنگی که بخشی از برنامههایشان را در این جزیره برگزار کنند.
حمیدی افزود: همچنین جشنواره شعر فجر در قشم هم با حضور خوب مخاطبان و نیز شاعران صاحب نام؛ چه آنها که از تهران آمده بودند و چه آنها که در مناطق جنوبی کشور به جشنواره ملحق شدند، ادامه پیدا کرد. این جزیره هم داران شاعران توانایی است و برخی از سرودههای آنها توسط خوانندگان خطه جنوب مانند ناصر عبداللهی به اجرا درآمده و با استقبال رو به رو شده است.
وی همچنین از برگزاری یک کارگاه شعری با حضور شاعران صاحب نامی مانند محمدعلی بهمنی، علیرضا قزوه، عباسعلی براتیپور، حمید سبزواری، مصطفی محدثی خراسانی و پروز بیگی حبیبآبادی و دیگران در قشم و در سومین روز از برگزاری هفتمین جشنواره بینالمللی شعر فجر خبر داد و ابراز امیدواری کرد این قبیل برنامهها بر توان شعری شاعران این خطه کشور بیفزاید.
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