حضور گسترده مردم در راهپیمایی22 بهمن دشمنان را مایوس می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری پیش از خطبه های نماز جمعه یاسوج در جمع نمازگزاران افزود: این حضور عظیم همچنین به همه ملت ها جهان نشان می دهد که مردم ایران هنوز پس ازگذشت 34 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به جمهوری اسلامی وفادار هستند.

وی رهبری پیامبرگونه امام راحل، حضور هوشمندانه مردم در صحنه و وحدت را رمز پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: حفظ وحدت و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری شرط استمرار انقلاب اسلامی است.

استاندار تاکید کرد: مادامی که گوش به فرمان ولایت‌فقیه باشیم نقشه ها و توطئه های استکبار جهانی بی نتیجه خواهد ماند.

صابری تصریح کرد: ملت همیشه درصحنه ایران اسلامی در طول 34 سال گذشته با بصیرت و هوشیاری خود تمامی این توطئه ها را خنثی کرده است.

وی بر لزوم حفظ آرامش در شرایط کنونی تاکید کرد و اظهار داشت: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف در شرایط حساس کنونی و نزدیک به انتخابات است و همه باید هوشیار باشیم.