پیشرفت سریع ایران اسلامی پایان اثر بخشی تحریمها علیه کشورمان است

به گزارش خبرنگار مهر، آئین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته قزوین با حضور گسترده مردم، فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روسای دانشگاههای آزاد اسلامی سراسر کشور( شرکت کننده در شصت و ششمین اجلاس روسای دانشگاههای آزاد) احمد عجم استاندار، تعدادی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی درمسجدالنبی برگزار شد.

حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد در خطبه های نماز گفت: موفقیت های ایران اسلامی در عرصه علم و دانش قابل توجه است و تحصیل بیش از یک میلیون و700 هزار دانشجو در دانشگاههای آزاد یکی از دستاوردهای انقلاب است.

وی افزود: فارغ التحصیل شدن بیش از چهار میلیون دانشجو در این مراکز افتخار بزرگی است که امروز استکبار را به وحشت انداخته و خشم آنها را برانگیخته است.

ابوترابی فرد بیان کرد: امروز دشمنان از دانش هسته ای، پرتاب موشک، ماهواره و ساخت هواپیماهای پیشرفته نظامی نگران نیستند بلکه از شکوفایی علمی ایران در هراسند و این خلاقیت ها که ناشی از انقلاب اسلامی است سلطه ابرقدرتها را به مخاطره انداخته است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رشد دانش و فنآوری نوین در کشورمان که زمینه باروری و شکوفایی بسیاری از استعدادها را فراهم کرده جای شکرگذاری دارد و ملت ما با تکیه با بال دانش، ایمان وتقوی آینده درخشانی را انتظار می کشد.

عصر حاضر متکی به دانش و تکنولوژی است

امام جمعه موقت قزوین یادآورشد: در عصر حاضر که با رشد تصاعدی و دقیقه ای دانش روبرو هستیم کسانی که قدرت علمی جهان را در دست داشته باشند می توانند در جهان حاکم باشند و حرف بزنند و ایران اسلامی پس ازانقلاب توانسته مسیر علم و دانش را بخوبی طی کند و با بال تقوی و دانش به موفقیت برسد.

وی گفت: کمیسیون کشورهای اروپایی برای نشان دادن رابطه توسعه و رشد فناوری و نرخ رشد اقتصادی تحقیقی انجام دادند و مشخص شد که 50 کشور جهان که بیشترین سرمایه گذاری را در تحقیق و توسعه انجام داده اند و 95 درصد دانشمندان جهان را در اختیار دارند و 99 درصد اختراعات ثبت شده متعلق به آنهاست 2.41 درصد نرخ رشد اقتصادی را دارند و بقیه 130 کشور جهان 88 دهم درصد که جایگاه علم و پژوهش در موتور محرکه و توسعه مشخص شد لذا باید بدانیم چاه نفت و بزرگی کشور تعیین کننده نیست بلکه علم و دانش موجب اقتدار کشورها می شود.

ابوترابی فرد تصریح کرد: ایران اسلامی همه ظرفیت های پیشرفت را دارد و کاروان علمی آن با شتاب در حرکت است و با قدرت پیش می رود و آینده درخشانی دارد.

وی گفت: ما به سرعت در حال حرکت و پیشرفت هستیم و این حرکت بیانگر پایان سلطه استکبار و پایان اثربخشی تحریم ها در برابر ایران است.

رهبری تداوم اندیشه های امام راحل است

امام جمعه موقت قزوین یادآورشد: امروز رهبری تجلی فریاد امام امت و پیام آور همان رسالت ناب است و به عنوان عالمی متقی، مدبر، متکی به خدا، پرخواشگر در برابر زیاده خواهان و متواضع در برابر مومنان از هویت انقلاب اسلامی جانانه دفاع می کنند.

وی بیان کرد: تداوم هویت انقلاب در گرو تداوم ولایت فقیه است و با تقویت پیوند آحاد مردم با رهبری موفقیت های نظام بیشتر می شود.

ابوترابی فرد گفت: باید به عقلانیت و معرفت آراسته شویم و نه فقط سخنان ما بلکه سبک زندگی ما و عمل و رفتارمان مبتنی بر آموزه های دینی باشد تا با تقوی بتوانیم جامعه را بخوبی اداره کنیم.

آمریکا دیگر کدخدای جهان نیست

وی به پیشنهاد مذاکره مستقیم آمریکا به ایران هم اشاره کرد و افزود: آمریکا که با تکیه بر دانش و فناوری خود را کدخدای دهکده جهانی می دانست پس از فروپاشی شوروی دنبال تک قطبی کردن جهان بود و با ادعای آزادی خواهی و حقوق بشر فکر می کرد چون گذشته می تواند بر کشورها سیطره داشته باشد اما شکست های آمریکا در عراق، افغانستان، سوریه، لیبی و سایر مناطق قدرت پوشالی استکبار را در هم ریخت و امروز دیگر هیچ کشوری حاضر نیست سلطه غربیها را بپذیرد و این ابهت شکسته شده است.

امام جمعه موقت قزوین بیان کرد: تحریم های دشمنان با ایستادگی و مقاومت مردم ایران بی اثر شده و شما مردم توانستید این تحریم را به یک فرصت تبدیل کرده و نقطه حرکتی جدید برای تقویت اقتصادی ایجاد کنید.

وی گفت: مردمی که امروز از نظر اقتصادی در فشار هستند باید بدانند که رسالت دفاع مقدس خانواده شهدا را ایفا می کنند و امروز با استقامت شما مسیر اقتدار اقتصادی ما نیز هموار خواهد شد.

ابوترابی فرد اظهارداشت: امروز که آمریکا دست مذاکره دراز کرده ما اقتدارش را که در عراق، غزه و لبنان شکست خورده دیده ایم و این درخواست نیز ناشی از عجز آمریکاست و به لطف الهی با تبعیت از رهبری و پشت سر گذاشتن مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت زمینه پویایی در اقتصاد کشور را فراهم کرده و به پیشرفت نائل خواهیم شد.