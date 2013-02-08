به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصمد مرفاوی در کنفرانس خبری پیش از دیدار تیمش با الشباب امارات در پلی آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا تصریح کرد: بازی مهمی برای هر دو تیم در پیش است چون همه ما خوب می دانیم که این یک بازی است و یک تیم به مرحله گروهی می رود.



وی ابراز داشت: ما می خواهیم از فرصت میزبانی به خوبی بهره برده و با حمایت تماشاگرانی که به ورزشگاه می آیند و تیم صبا را تشویق و حمایت می کنند، تیم الشباب را از پیش رو برداشته و با اقتدار به مرحله گروهی لیگ قهرمانان صعود کنیم.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم اضافه کرد: از مدت ها قبل به این بازی فکر کرده ایم، تدارکات خوبی برای انجام یک بازی خود در مسابقه با الشباب امارات داشته ایم و حالا منتظر بازی هستیم تا با کسب یک نتیجه خوب میدان را ترک کرده و به مرحله بعدی راه یابیم.



وی ابراز داشت: تیم آنالیز و کارشناسی ما از ماه‌ها قبل تیم الشباب را در بازی‌های داخلی این کشور مورد ارزیابی و موشکافی دقیق قرار داده اند، ما خصوصیات تک تک بازیکنان آنها را خوب می دانیم و با این امید که به پیروزی برسیم گام به میدان می گذاریم.



مرفاوی تصریح کرد: تیم ما در این دیدار قطعا متفاوت تر از لیگ برتر بازی خواهد کرد، به هر حال انگیزه بازیکنان برای این بازی نسبت به دیدارهای لیگ برتر فرق می کند و آنها می خواهند این بار صبای قم نماینده ای قوی برای فوتبال ایران باشد.



صبا فردا نماینده تمام ملت ایران است



وی یاد آور شد: تیم صبا فردا نماینده فوتبال و مردم قم نیست بلکه نماینده تمام ملت ایران است و امیدوارم در دیداری که میزبان هستیم و انشاءالله از حمایت تماشاگران فهیم خودمان برخورداریم بتوانیم بهترین بازی خود را انجام داده و راهی مرحله گروهی شویم.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم در خصوص وضعیت تیمش برای این بازی تصریح کرد: ما مرتضی کاشی و ایمان رزاقی راد را در این بازی در اختیار داریم، کاشی مقابل گهر دورود در هفته بیست و پنجم لیگ برتر بازی کرد و برای این بازی شرایط خوبی دارد اما رزاقی راد تا فردا مشخص می شود که آیا می تواند بازی کند یا باید بازیکن دیگری جایگزین کنیم.



مسابقه صبای قم و الشباب امارات در مرحله پلی آف رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا از ساعت 17 عصر شنبه بیست و یکم بهمن ماه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می شود.

