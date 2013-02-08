به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصمد مرفاوی در کنفرانس خبری پیش از دیدار تیمش با الشباب امارات در پلی آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا تصریح کرد: بازی مهمی برای هر دو تیم در پیش است چون همه ما خوب می دانیم که این یک بازی است و یک تیم به مرحله گروهی می رود.
وی ابراز داشت: ما می خواهیم از فرصت میزبانی به خوبی بهره برده و با حمایت تماشاگرانی که به ورزشگاه می آیند و تیم صبا را تشویق و حمایت می کنند، تیم الشباب را از پیش رو برداشته و با اقتدار به مرحله گروهی لیگ قهرمانان صعود کنیم.
سرمربی تیم فوتبال صبای قم اضافه کرد: از مدت ها قبل به این بازی فکر کرده ایم، تدارکات خوبی برای انجام یک بازی خود در مسابقه با الشباب امارات داشته ایم و حالا منتظر بازی هستیم تا با کسب یک نتیجه خوب میدان را ترک کرده و به مرحله بعدی راه یابیم.
وی ابراز داشت: تیم آنالیز و کارشناسی ما از ماهها قبل تیم الشباب را در بازیهای داخلی این کشور مورد ارزیابی و موشکافی دقیق قرار داده اند، ما خصوصیات تک تک بازیکنان آنها را خوب می دانیم و با این امید که به پیروزی برسیم گام به میدان می گذاریم.
مرفاوی تصریح کرد: تیم ما در این دیدار قطعا متفاوت تر از لیگ برتر بازی خواهد کرد، به هر حال انگیزه بازیکنان برای این بازی نسبت به دیدارهای لیگ برتر فرق می کند و آنها می خواهند این بار صبای قم نماینده ای قوی برای فوتبال ایران باشد.
صبا فردا نماینده تمام ملت ایران است
وی یاد آور شد: تیم صبا فردا نماینده فوتبال و مردم قم نیست بلکه نماینده تمام ملت ایران است و امیدوارم در دیداری که میزبان هستیم و انشاءالله از حمایت تماشاگران فهیم خودمان برخورداریم بتوانیم بهترین بازی خود را انجام داده و راهی مرحله گروهی شویم.
سرمربی تیم فوتبال صبای قم در خصوص وضعیت تیمش برای این بازی تصریح کرد: ما مرتضی کاشی و ایمان رزاقی راد را در این بازی در اختیار داریم، کاشی مقابل گهر دورود در هفته بیست و پنجم لیگ برتر بازی کرد و برای این بازی شرایط خوبی دارد اما رزاقی راد تا فردا مشخص می شود که آیا می تواند بازی کند یا باید بازیکن دیگری جایگزین کنیم.
مسابقه صبای قم و الشباب امارات در مرحله پلی آف رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا از ساعت 17 عصر شنبه بیست و یکم بهمن ماه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می شود.
قم - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال صبای قم گفت: تیم ما قطعا متفاوت از لیگ برتر و برای دفاع از اعتبار فوتبال ایران در دیدار پلی آف لیگ قهرمانان آسیا برابر الشباب امارات ظاهر میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصمد مرفاوی در کنفرانس خبری پیش از دیدار تیمش با الشباب امارات در پلی آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا تصریح کرد: بازی مهمی برای هر دو تیم در پیش است چون همه ما خوب می دانیم که این یک بازی است و یک تیم به مرحله گروهی می رود.
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