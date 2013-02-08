22 بهمن تاریخی ترین روز انقلاب/حضور مردم در صحنه ضامن اقتدار نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدین مجتهدی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج با تبریک ایام دهه مبارک فجر و همچنین ماه مبارک ربیع الاول اظهار داشت: 22 بهمن یکی از تاریخی ترین روزهای انقلاب اسلامی ایران به شمار می رود و به دلیل این اهمیت باید هر سال این مناسبت مهم با حضور پرشور و همه جانبه اقشار مختلف مردم در صحنه به ویژه در استان های همچون کردستان گرامی داشته شود.

وی با اشاره به اهمیت 22 بهمن و ایام دهه مبارک فجر در راستای پیروزی و استمرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: در این روزهای بسیار حساس تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمنان نظام اسلامی در سال 57 نقش برآب شد و حضور ملت در صحنه و پشتیبانی از رهنمودهای امام راحل (ره) مسیر را برای پیروزی انقلاب اسلامی فراهم کرد و امروز ما باید با تمام توان از این دستاوردهای ارزشمند حفاظت کنیم.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری بر لزوم حضور همه جانبه مردم در راهپیمایی 22 بهمن برای دفاع از آرمان های نظام اسلامی تاکید کرد و افزود: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون مردم حضور قابل توجهی در تمامی صحنه ها داشته اند و این حضور در صحنه است که زمینه را برای اقتدار و عظمت بیشتر نظام اسلامی فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه دشمن از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در تلاش بوده است که به هر نوعی مردم را از حضور در صحنه مایوس کند، یادآور شد: به رغم تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمنان نظام، امروز مردم پرشورتر از سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی در صحنه حاضر می شوند و این نعمت بسیار ارزشمندی است که باید همواره قدردان آن بود.

ماموستا مجتهدی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه سنندج با اشاره به ایام ماه مبارک ربیع الاول و میلاد حضرت محمد (ص) بار دیگر بر تحکیم پایه های وحدت به صورت عملی در سطح جامعه تاکید کرد و افزود: وحدت لازمه و شرط اصلی برای رسیدن به امنیت و در نهایت پیشرفت و توسعه در هر جامعه ای به شما می رود و به همین دلیل ما باید برای تحکیم پایه های وحدت در جامعه بیش از گذشته تلاش داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه دشمن از هیچ تلاشی در راستای ایجاد تفرقه در میان ملت های مسلمان به ویژه مردم کشورمان پرهیز نمی کند، بیان کرد: حضور در صحنه همراه با بصیرت و آگاهی بهترین امکان در راستای خنثی کردن توطئه ها و دسیسه های دشمنان نظام اسلامی ایران به شمار می رود.

امام جمعه سنندج در پایان سخنان خود در خطبه های نماز جمعه بر نقش آفرینی بیشتر علما و روحانیون استان کردستان در عرصه های مختلف تاکید کرد و اظهار داشت: علما و روحانیون باید با برنامه ریزی مناسب زمینه را برای حضور بیشتر جوانان در مساجد فراهم کنند و رسالت خود را به بهترین شکل ممکن در راستای ترویج آموزه های دینی در سطح جامعه اجرایی و عملیاتی کنند.

