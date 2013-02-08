کوچکترین تعرضی را به شدیدترین وجه پاسخ می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌ رسانی اجا، امیر سرتیپ خلبان حسن شاه صفی در مراسم گرامیداشت 19 بهمن - روز نیروی هوایی ارتش - که شامگاه پنج شنبه با حضور وابستگان نظامی کشورهای دوست ایران در ستاد فرماندهی نیروی هوایی برگزار شد، اظهارداشت: ما بارها تاکید کرده‌ایم که دکترین ما یک دکترین دفاعی است و ما به هیچ وجه قصد تعرض به هیچ کشوری را نداشته و نخواهیم داشت.

وی در عین حال تاکید کرد: با هر کشوری که بخواهد کوچکترین تعرضی به نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته باشد و یا حتی در ذهن خود چنین خیال باطلی را بپرود، با شدیدترین وجه مقابله می کنیم.

امیر شاه صفی هدف سیاستمداران غرب به رهبری شیطان بزرگ را ایجاد فرهنگ اسلام ‌هراسی و ایران‌هراسی، ایجاد شکاف میان مسلمانان و شعله‌ور کردن آتش اختلافات مذهبی و قومی دانست و استقرار موشک‌های "پاتریوت" در کشور دوست و برادر ترکیه را در همین راستا ارزیابی کرد.

وی تاکید کرد: اعتقاد داریم که برقراری امنیت در منطقه غرب آسیا تنها با حضور فعال تمامی کشورهای منطقه امکان‌پذیر است و نیازی به حضور کشورهای فرا منطقه‌ای نیست.

فرمانده نیروی هوایی ارتش از تمامی کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس دعوت کرد که با اعتقاد و ایمان راسخ به وعده الهی در نصرت مومنان، با اتکا به خداوند دست بیگانگان را از این منطقه راهبردی جهان کوتاه کنند و مطمئن باشند خداوند نیز یار و یاور آنها خواهد بود.



انقلاب اسلامی، گذشته تاریخ را از آینده جدا کرد

فرمانده نیروی هوایی ارتش در ادامه با گرامیداشت فرا رسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: 34 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد، بهمن ماه سال 57 سرآغاز طلوع مجدد اسلام، خاستگاه ارزش‌های اسلامی، مقطع رهایی ملت ایران از یوغ طاغوت زمان و بخشی از تاریخ ما است که گذشته را از آینده جدا ساخته است.

شاه صفی افزود: قیام تاریخی ملت ایران با رهبری‌های داهیانه بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) نقطه عطفی را در تاریخ ایران بوجود آورد.

وی یادآور شد: بر کسی پوشیده نیست که از شکننده‌ترین ضربات بر پیکر رژیم منحوس شاهنشاهی، حرکت شجاعانه کارکنان نیروی هوایی در 19 بهمن ماه سال 57 بود که در این روز کارکنان با بصیرت نیروی هوایی سندی از افتخار، حماسه، رشادت، شهادت و ایمان را در برگ‌های زرین انقلاب اسلامی به ثبت رساندند.

وی با بیان اینکه کارنامه درخشان این نیرو به عنوان نوک پیکان دفاع هوایی در طول سال‌های بعد از انقلاب، هشت سال دفاع مقدس و پس از آن غیر قابل انکار است، افزود: بخش قابل توجهی از مهارت‌های دوران دفاع مقدس در رشادت‌های این نیروی الهی متبلور شد.

امیر شاه صفی اظهار داشت: خلبانان تیزپرواز نیروی هوایی ارتش تنها دو ساعت پس از حمله متجاوزان بعثی به ایران با به پرواز در آوردن جنگنده‌ها، پایگاه نیروی هوایی رژیم بعث را مورد تهاجم و بمباران قرار دادند و درست یک روز بعد از آن با انجام عملیات کمان 99 با 140 فروند هواپیما، مناطق حساس و حیاتی رژیم بعث صدام را منهدم کردند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش ادامه داد: خلبانان سلحشور نیروی هوایی همراه با سخت‌کوشی کارکنان فنی حماسه‌ای عظیم آفریدند و با انجام صدها سورتی پرواز در روزهای ابتدایی جنگ، با انهدام تانک‌ها و ادوات زرهی دشمن، ضمن وارد آوردن تلفات و خسارت فراوان به آنها، ماشین جنگی رژیم بعثی را از حرکت باز داشتند.

از مهمترین و بی‌نظیرترین این عملیات، می‌توان به عملیات "حمله به اچ 3" یکی از دوربردترین حملات هوایی در تاریخ جنگ‌های هوایی جهان اشاره کرد.



تلاش امپریالیسیم برای در دست گرفتن نبض اقتصادی جهان

امیر شاه صفی به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و خلیج فارس به دلیل برخورداری از ذخایر عظیم انرژی اشاره کرد و افزود: این اهمیت به‌گونه‌ای است که در نظریه‌های جدید از آن به عنوان قلب زمین (هارتلند) یاد می‌شود و از آنجایی که یکی از ویژگی‌های نظام جدید جهانی اهمیت یافتن اقتصاد به شمار می‌رود، این ویژگی منطقه بیش از گذشته نمایان شده است.

وی با یادآوری اینکه تسلط بر مناطق اقتصادی جهان یکی از مولفه‌های قدرت در توازن قدرت‌های آینده به شمار می‌رود، اظهار داشت: کشور جمهوری اسلامی ایران به دلیل واقع‌شدن در این منطقه حساس از جایگاه و موقعیت بسیار ارزشمندی برخوردار شده به نحوی که مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است.

فرمانده نیروی هوایی ارتش افزود: امپریالیست نیز با آگاهی از این موضوع، ضمن بهره‌گیری از ابزارهای نظامی خود تلاش دارد تا با ارایه الگویی مبتنی بر یک جانبه‌گرایی ابتدا به تثبیت هژمونی خود در غرب آسیا و در نهایت به تثبیت خود در جهان نایل شود.

امیر شاه صفی ادامه داد: در همین راستا امپریالیست جهانی در صدد است به هر نحو ممکن با تحریک، تضعیف و بایکوت کردن جمهوری اسلامی ایران و تلقین عدم توانایی کشورهای منطقه در برقراری امنیت، نبض اقتصادی جهان را در دست گیرد.

وی افزود: به همین منظور و به بهانه واهی 11 سپتامبر و مبارزه با تسلیحات کشتار جمعی به افغانستان و عراق حمله کرد تا با این پیش‌بینی که با پیروزی برق‌آسا در این دو جبهه راه را برای عملی کردن طرح‌های بعدی یعنی به انزوا کشاندن ایران هموار خواهد شد، به نیت شوم خود نایل آید.

مردم سوریه بهای مقاومت بر مواضع اصولی خود را به خاطر مقاومت می‌پردازد



فرمانده نیروی هوایی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به وابستگان نظامی کشورهای دوست ایران اظهار داشت: بحث منزوی ساختن ایران تنها بهانه‌ای برای جلوگیری از تاثیرگذاری انقلاب اسلامی بر بیداری اسلامی سایر کشورهای منطقه است؛ آنچه امروز در ادبیات مردم غرب آسیا با گذشته متمایز شده احترام به کرامت انسانی، حقوق شهروندی، مردم‌سالاری و خزان استبداد سران وابسته و دلبسته به استعمار و رایحه دلنشین آزادی است.



امیر شاه صفی در عین حال تاکید کرد: آنچه در کشور سوریه رخ می‌دهد متفاوت از این موضوع است؛ این روزها مردم سوریه بهای مواضع اصولی و ثابت خود را به خاطر مقاومت می‌پردازد و متاسفانه شاهد هستیم تروریست‌هایی که به بهانه مقابله با آنها نیروهای فرامنطقه‌ای در افغانستان و پاکستان حضور دارند، همان تروریست‌ها در سوریه حمایت مالی و نظامی می‌شوند.



وی با تاکید بر اینکه تنها مردم سوریه حق تعیین سرنوشت و آینده سیاسی کشورشان را دارند، اظهار داشت: دمکراسی با بمب و سلاح همخوانی ندارد و کسانی که با سلام و خشونت وارد سوریه شده‌اند باید به افکار عمومی پاسخ دهند.



امیر شاه صفی افزود: از طرفی متحد راهبرد امپریالیسم یعنی رژیم صهیونیستی همسو با این کشور و متحدان آن جبهه دیگری را در این راستا گشوده تا با ناامن کردن منطقه و حمله به لبنان، نوار غزه و سودان؛ رفیق دیرینه خود را در رسیدن به آرزوهای خود یاری کند ولی این توهمی بیش نیست و هیچگاه تحقق نخواهد یافت.



موفقیت ایران در عرصه های نظامی و سیاسی



فرمانده نیروی هوایی ارتش در ادامه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با هدایت و رهبری‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در تمامی عرصه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی به موفقیت‌های چشمگیری نه تنها در منطقه بلکه در سراسر جهان دست یافته است.



وی گفت: از مهمترین دستاوردهای سیاسی می‌توان به برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در شهریور سال جاری اشاره کرد که با وجود مخالفت‌ها و شیطنت‌های امپریالیسم و هم‌پیمانانش یکی از باشکوه‌ترین اجلاس‌های حیات خود را در طول دوره برگزار کرد.



امیر شاه صفی یادآور شد: در دوران دفاع مقدس نیز دنیا به دنبال برگزاری این اجلاس در بغداد بود ولی با خواست خداوند و اراده جمهوری اسلامی ایران محقق نشد.



وی خطاب به میهمانان حاضر در مراسم اظهار داشت: من با قاطعیت هر چه تمام به شما اعلام می‌کنم که تحریم‌هایی که از سوی شیطان بزرگ و برخی کشورهای همسو با این کشور علیه ایران اعمال شده، هیچ‌گونه تاثیری در عزم و اراده راسخ ما نداشته بلکه این تحریم‌ها به ما آموخته است چه قابلیت‌های بالقوه‌ای داریم.



فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با غلبه بر این تحریم‌ها تمامی پرنده‌های خود را بهره‌گیری از دستان توانمند متخصصان فنی خود "ˈاورهال"، بهینه‌سازی و به روز کرده است.



وی افزود: طراحی و تولید انبوه جنگنده‌های صاعقه، به‌کارگیری موشک‌های هواپایه و هوا به زمین با بردهای گوناگون، موشک‌های ضد رادار، بمب‌های نطقه‌زن، نسل جدید موشک‌های لیزری برد کوتاه و بلند، بمب‌های هوشمند دورایستا با برد بلند، عملیاتی کردن سامانه‌های سوخت‌رسانی هواپیماهای شکاری به شکاری در ارتفاع پست، تولید و به‌کارگیری انواع پهبادها با قابلیت جنگ الکترونیک و شنودی، ساخت انواع شبیه‌سازهای پروازی مورد نیاز و ... از توانمندی‌های مثال‌زدنی اخیر این نیرو می‌باشد که طی سال‌های گذشته بارها و بارها در رزمایش‌های مختلف و در چهارمین رزمایش مدافعان آسمان ولایت سال جاری به نمایش گذاشته شده‌اند.



امیر شاه صفی در پایان خطاب به مهمانان این مراسم اظهار داشت: ما در خرداد ماه سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و شما شاهد خواهید بود که این انتخابات نیز همانند سال‌های قبل با صلابت و شکوه هرچه تمام برگزار خواهد شد و مطمئن باشید که امپریالیست و سایر هم‌پیمانانش نخواهند توانست مانند 34 سال گذشته خللی در اراده این ملت ایجاد کنند.