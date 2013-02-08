به گزارش خبرگزاری مهر، نشست فیلم "رسوایی" تازهترین اثر سینمایی مسعود ده نمکی در دومین جایزه گفتمان انقلاب اسلامی در پردیس سینمایی قلهک برگزار شد.
در ابتدای این نشست دمیرچی درباره این فیلم گفت: من به این فیلم نمره صد میدهم چون این فیلم دارای نکات مهم در فضای جامعه ایران است و توانست واقعیت والعاقبه للمتقین را نشان دهد. همچنین ایروانی استاد رشته تعلیم و تربیت دانشگاه تهران با تشکر از دهنمکی گفت : باید دید مخاطبان این فیلم چه کسانی بودند و پیامدهای این فیلم برای مخاطبان چه خواهد بود.
فیلمی بدون مولفههای هنری
در ادامه این نشست ناصر هاشمزاده کارشناس و فیلمنامه نویس با اشاره به نکات ضعف فیلم "رسوایی" گفت: فیلم "رسوایی" علاوه بر داشتن المانهای عوام پسندانه و همچنین مولفههای فیلمفارسی مخاطب را جذب میکند، اما پیام اصلی فیلم در سطح پایین باقی میماند و هیچ مولفه هنری در آن دیده نمیشود.
وی در ادامه افزود: فیلم "رسوایی" ممکن است شما را مشعوف کند ولی هیچ مولفه هنری در آن دیده نمی شود. این فیلم را نه میتوان اجتماعی پنداشت و نه میتوان عرفانی دانست بلکه از هر دو این عرصهها وامدار است.
صادق کوشکی استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه "رسوایی" او را به یاد فیلمهای اول مخملباف انداخته است، افزود: در دین ما خوب کار کردن مقدمه خوب هم میخواهد. در این فیلم ما مقدمه خوبی نمیبینیم و بعضی صحنه های این فیلم اصلا مناسب نیست. طبق فرمایش مقام معظم رهبری با دستمال کثیف نمیتوان شیشه را پاک کرد. با مقدمهای مثل این فیلم اصلا نمیتوان حرف خوب را بیان کرد.
نصرتالله تابش نیز در سخنانی اشاره کرد: به لحاظ کارگردانی و فیلمنامه دهنمکی نسبت به فیلمهای گذشته پیشرفت کرده است. این مدل کاراکترها در فیلمهایی مثل زیر نور ماه ، نرگس و... نیز دیده شده است. در فیلم معضلی به نام فحشا نشان داده شد ولی فقط در توصیف آن خوب عمل شد و در مرحله تبیین و پیدا کردن راه حل جوابی نداشت. فیلمهای دهنمکی به این علت طرفدار دارد که به شخصیتهایی که کمتر مورد توجه جامعه هستند، توجه میکند.
سعید مستغاثی منتقد سینما نیز متذکر شد: فکر می کنم هر فیلمی در شرایط و فضای خودش باید سنجیده شود. ما در سینمای ایران آرزوی یک فیلم خوب را داریم ولی ما در سینمایی کار می کنیم که دارای یک عقبه غبارآلود است. این فیلم از نظر ساختاری مناسب نیست البته از لحاظ ساختاری از اخراجیهای 3 جلوتر است. به نظر من روحانی خیلی خوب پرداخته شده و موضوع اخلاقی فیلم بر روی طبقات مختلف تاثیر می گذارد.
در ادامه این نشست ایروانی در افزود: وقتی همه خوبیها را در یک شخصیت جمع کنیم و بدیها را یک نفر دیگر یعنی شخصیتها سفید یا سیاه باشند این نشان میدهد که جامعه خودمان را نمیشناسیم. این نگاه اغراقآمیز به شخصیتها باورپذیر نیست و یکی از مشکلات فیلم این نوع تصویرگری است که باعث می شود اثر تربیتی نداشته باشد. در فیلم اصول تربیت و روابط علی رعایت نمیشود.
شما هم حرف روشنفکران را میزنید
مسعود دهنمکی در پاسخ به منتقدان گفت: مطالب سایت روشنفکران درباره این فیلم هم شبیه حرفهای بچههای ماست. درد بچههای امروز این است که وقتی از روی میدان مین رد میشویم کنار گذاشته میشویم. یک زمانی من هم جای شما بودم و رحم هم نمی کردم اما مشکل ما این است که فقط در حرف زدن خوب هستیم.
وی در ادامه افزود: تا زمانی که ما فقط منتقدیم اتفاقی در این حوزه نمیافتد باید روی به عمل بیاوریم. چطور در فیلمهای دیگر آرایش افراد بد است نمی گوییم اینها بد است.
این کارگردان در پایان درباره درام در رسوایی گفت: راه شکل گیری چیزهای منحصر به فرد در سینما این است که استثنائات را به درام تبدیل کنیم. روشنفکران فیلم می سازند و به زور می خواهند یک معنی به آن وصل کنند. اگر مضمون دینی می سازیم برای کسی است که اهل سینما نیست. قاطعانه می گویم که روی فیلم بیشتر از نمازهایم قسم میخورم.
