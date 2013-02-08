ملت در 22 بهمن توطئه های استکبار را نقش بر آب می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های امروز نماز جمعه ساری اظهار داشت: حضور در راهپیمایی وظیفه اجتماعی، سیاسی، دینی امت ولایتمدار ایران اسلامی است.

وی ادامه داد: دنیا در 22 بهمن خواهد دید که زمین ایران اسلامی زیر پای حزب الله و مردم متدین و شیعه می لرزد و یک بار دیگر اعلام وفاداری را به انقلاب اسلامی اعلام خواهند کرد.

امام جمعه مرکز استان یادآور شد: با وجود تمام توطئه های دشمن و استکبار و نفاق، دوگانگی ها جنگ سخت و نرم و تحریم انقلاب ما همچنان زنده و به جهان اسلام صادر و به الگویی در جهان تبدیل شده است.

طبرسی به دستاوردهای 34 ساله انقلاب اسلامی به لحاظ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دینی اشاره کرد و گفت: فرستادن یک موجود زنده به نام میمون به فضا به وسیله کاوشگر پیشگام، ساخت هواپیمای جنگنده به نام قاهره 1313 و رونمایی جدیدتر تانک های نیروی زمینی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی بوده است.

وی گفت: دشمنان با اختلاف دولت و مجلس در صدد هستند تا راهپیمایی 22 بهمن ما را کمرنگ جلوه دهند که این آرزو را به گور خواهند برد و مردم شهید پرور، ولایی و حسینی ایران اسلامی اجازه نخواهند داد تا به این انقلاب خدشه ای وارد شود تا موجب شادی دشمن شود.

طبرسی با اشاره به چراغ سبز آمریکا برای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران گفت: حرف ما همان حرف مقام معظم رهبری بوده و هر تصمیمی که ایشان در این مورد بگیرد ملت تابع است.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: دولت استکبار آمریکا در طی سال های پس از انقلاب همواره با توطئه ها و ترفندهای دروغین قصد مذاکره با جمهوری اسلامی ایران را داشته ولی در عمل اقدام به کشتار بی رحمانه در کشورهای اسلامی کرده است که این اعمال به هیچ ادبیات سیاسی مذاکره دنیا همخوانی ندارد.