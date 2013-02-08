22 بهمن روز سرنوشت ساز/ وحدت رمز پیروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن سبحانی در خطبه های نماز جمعه این هفته گفت: حاکمان فاسد می خواهند ملتها را زیر سلطه خود در آورند ، در زمان پهلوی، فرهنگ، سیاست و ... زیر نظر بیگانگان بود.

وی اظهار داشت: یکی از کارهای مهم در زمان پهلوی، ایچاد تفرقه بین جامعه بود و قدرتهای بزرگ با این کار دنبال سلطه بودند، درحالیکه نظام جمهوری اسلامی در پی وحدت و اتحاد مسلمانان است.

وی عنوان کرد: هر چه جامعه مومن تر باشد، ولی استقلال نداشته باشد نمی تواند استعدادهای درونی خود را شکوفا کند و در طی 34 سال گذشته که جهان برای ایران مشکلاتی ایجاد کرد، به رشد و تعالی زیادی رسیدیم.

حجت الاسلام سبحانی از انقلاب و پیروزی به عنوان آزمایش نام برد و گفت: ما همه در حال آزمایش هستیم و باید به وظایف عمل کنیم.

امام جمعه گنبدکاووس افزود: رهبری و مدیریت خوب امام راحل از جمله دلایل پیروزی انقلاب اسلامی است که سبب ناکامی دشمنان شده است.

وحدت رمز پیروزی

وی اظهار داشت: امام راحل رمز پیروزی ملت را بعد از ایمان به خدا وحدت می دانستند و در این سی و چهارسال نیز با حضور و وحدت مردم، نظام اسلامی را حفظ کردند.

وی عنوان کرد: همه ما باید گوش بفرمان رهبری باشیم و اتحاد داشته باشیم و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تاکید دارند که باید اختلافات را کنار بگذاریم.

امام جمعه گنبدکاووس یادآورشد: اکنون که مردم با همه هستی وارد صحنه شدند باید حمایت شوند و جلوی تورم و احتکار گرفته شود.

حجت الاسلام سبحانیو یادآورشد: حال که انقلاب به ثمر رسیده باید به خواست رهبری که همان اتحاد است، جامه عمل بپوشانیم و مشکلات جامعه را با وحدت و همدلی رفع کنیم.