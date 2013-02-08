برگزیدگان جشنواره خنیاگران انقلاب معرفی شدند/ "سیمره" جوایز را با خود برد

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه سومین جشنواره خنیاگران انقلاب اسلامی صبح جمعه در سینما استقلال خرم آباد برگزار شد و برگزیدگان جشنواره در بخشهای مختلف معرفی و تقدیر شدند.

بر اساس این گزارش، در این مراسم حمید عسگری به عنوان نماینده هیئت داوران سومین جشنواره خنیاگران انقلاب با قرائت بیانیه هیئت داوران جشنواره گفت: هیئت داوران با وجود برخی نقطه ضعفها و ناهماهنگیهای فنی و اجرایی گروه های شرکت کننده، ضمن ارزیابی مثبت از آثار ارائه شده و عملکرد هنری هنرمندان و به ویژه انطباق آثار ارائه شده با ارزشگذاری ها و اهداف جشنواره بر این اعتقاد است که ادامه و استمرار این جشنواره خود پارامتری اساسی در تعمیق و ژرف یابی جشنواره است.

در ادامه بیانیه هیئت داوران آمده است که انتخاب افراد و گروه های برگزیده به معنی نادیده انگاشتن ارزش هنری و کیفیت آثار دیگر گروه ها نیست و بدیهی است که کار قضاوت در جشنواره ای که در آن گروه های مختلف ارائه دهنده فرمها و سبکهای مختلف موسیقی هستند کار دشواری است.

عسگری در ادامه قرائت بیاینه هیئت داوران با تقدیر از هوشنگ جاوید به عنوان طراح اولیه جشنواره، پیروز ارجمند دبیر اجرایی جشنواره و شیرزاد نعمتی نیا مدیرکل حوزه هنری لرستان تصریح کرد: هیئت داوران اطمینان دارد که گروه های برگزیده نشده با تلاش بیشتر در جشنواره های آتی توفیقات بسیاری را برای خود می آفرینند.

در ادامه این مراسم برگزیدگان جشنواره معرفی و تقدیر شدند.

بر اساس این گزارش در بخش برترینهای نوازندگی سومین جشنواره ملی موسیقی خنیاگران انقلاب رضا فردی از گروه "هرای" خراسان شمالی، احسان عبدی پور نوازنده سرنا از گروه "آساره"، داوود رضایی نوازنده کمانچه از گروه "سیمره" شهرام فرهادی نیا نوازنده دوتار از گروه "ندای جام" تربت جام و حامد فیضیان نوازنده کمانچه از گروه "آساره" به دلیل ارائه تکنیکهای زیبا، صدا دهی و تونالیته بومی و ارائه درست موسیقی بومی برگزیده شدند.

در بخش آهنگسازی هیئت داوران جشنواره با تقدیر از گروه شاهنامه خوانی استان تهران به دلیل بازسازی و آفرینش هنر با استفاده از درک اصولی، مهران غضنفری از گروه "سیمره" لرستان و مژگان خوش اندام از گروه " هرای" خراسان شمالی برگزیده اعلام کرد.

در بخش موسیقی کرال هیئت داوران جشنواره هیچ گروهی را شایسته رتبه اول ندانست و گروه کر "مهر وطن" از استان کرمان را به عنوان سوم و گروه کر" حوزه هنری" خراسان رضوی را به عنوان رتبه دوم معرفی کرد.

همچنین در بخش گروه های موسیقی بومی و قومی گروه "آساره" استان لرستان به خاطر استفاده از لحنهای قومی و تناسب آثار ارائه شده با اهداف جشنواره را به عنوان رتبه سوم، گروه " میسان" از خوزستان را به عنوان رتبه دوم و گروه های " سیمره" استان لرستان و "هرای" خراسان شمالی را به طور مشترک به عنوان رتبه اول معرفی کرد.

در ادامه این مراسم از گروه موسیقی استان چهارمحال و بختیاری به خاطر احیای آیینهای ارزشمند قومی و بازیهای محلی منطبق با ارزشها و اهداف جشنواره و همچنین تسلط بر حرکات چوب بازی بومی این منطقه تقدیر کرد.

بنابر این گزارش دبیرخانه سومین جشنواره ملی خنیاگران انقلاب اسلامی جایزه رتبه اول جشنواره را تولید اثر صوتی برگزیده توسط مرکز موسیقی حوزه هنری و انتشار ملی آن، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، لوح تقدیر و جایزه نقدی 30 میلیون ریالی عنوان کرد.

همچنین به رتبه دوم تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، لوح تقدیر و جایزه نقدی 10 میلیون ریالی و به رتبه سوم جشنواره دیپلم افتخار، لوح تقدیر وجایازه نقدی پنج میلیون ریالی اهدا شد.