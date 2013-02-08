نتیجه مذاکره با آمریکا خاموشی بیداری اسلامی است/انرژی هسته ‏ای هدف تحریمهای اقتصادی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‏ الاسلام‏ محمد علاء الدینی در خطبه های نماز جمعه این هفته دماوند افزود: تحریمهای اقتصادی موضوع امروز و دیروز نیست و ریشه در خصومتهای 34 ساله آمریکا دارد.

وی تصریح کرد: حال در چنین شرایطی "جو بایدن"، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به دروغ جلوگیری از نیل ایران به سمت و سوی مسائل هسته ای را دلیل تشدید تحریمها بیان می کند.

حجت الاسلام علاءالدینی اضافه کرد: اما باید آگاه بود که هدف تحریمهای بیش از سه دهه گذشته استکبار جهانی و تشدید آنها در سالیان اخیر تنها موضوع هسته ای نیست، بلکه راهی برای رنگ و لعاب بخشیدن به سایر اقدامات خصمانه آنها علیه مردم کشورمان است.

وی عنوان داشت: امروز وجود چند عامل مانند استقرار موشکهای مجهز به کلاهکهای هسته ای در آمریکا و همچنین تحریم استفاده از این نوع سلاح از سوی جایگاه رفیعی همچون ولایت فقیه در چارچوب فتوای رهبر فرزانه انقلاب بحث تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای را به یک دروغ بزرگ مطروحه از سوی غرب بدل ساخته است.

امام جمعه دماوند ادامه داد: اما حال چرا به رغم وجود چنین ضمانتهایی از سوی جمهوری اسلامی، برخی همچنان پیش زمینه های مذاکره مستقیم با آمریکا و وحشت از ایران اتمی را مطرح می کنند؟ و این جای بررسی بیشتری دارد.

وی بیان داشت: قصد آنها تلقین این دروغ بزرگ به مردم مقاوم ایران اسلامی است که مشکلات کنونی اقتصادی آنها با مذاکره مستقیم سران کشورشان با آمریکاییها برطرف می شود.

مذاکرات آبستن مشکلاتی عدیده در کشور

امام جمعه دماوند اضافه کرد: اما باید دانست که این مذاکرات نه تنها سودی ندارد، بلکه خود آبستن بروز مشکلاتی عدیده در داخل کشور است.

وی اظهار داشت: مگر تحریمهای اقتصادی صرفاً موضوعی مختص چند سال اخیر است؟ مگر آمریکا از پیشرفت روزافزون ایران در عرصه های مختلف علمی شاد می شود؟ مگر کشورهای غوطه ور در انواع مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی، ارتباطشان با آمریکا قطع بود؟ مگر رابطه ترکیه، پاکستان، عراق، افغانستان و... با آمریکا عامل بازدارنده ای مقابل تجاوزهای مستمر این جرثومه فساد به این کشورهاست؟

حجت الاسلام علاءالدینی افزود: پرسشهای متعددی از این دست به همراه چندین سئوال دیگر مطروحه در اذهان بیدار جامعه جهانی رفع مشکلات کنونی کشور در سایه مذاکره و رابطه با آمریکا را تنها خیالی باطل تلقی می کند.

زیانهای مذاکره با آمریکا

وی عنوان کرد: عدم پذیرش مذاکره با آمریکا دارای چند دلیل مهم و منطقی نظیر گذشته ناسالم ایالات متحده آمریکا در ابعاد مختلف سیاسی، اخلاقی، اقتصادی و... است و نتیجه مذاکره یا جدی کردن تقابل را در پی دارد که امروز این جدیت به وضوح مشاهده می شود و یا تنزل در رفتار، عقب نشینی از مواضع به حق و منطقی گذشته، پشیمانی از اهداف انقلابی و گذشتن از خون شهدا را به دنبال خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در شهرستان دماوند ادامه داد: معنای دیگر چنین رفتاری را می توان ارتجاع، نابودی همه افتخارات و منطق اتخاذی از روز نخست پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ترجمه کرد و حال آنکه منطق شیعه برگرفته از درسهای بزرگ و عمیق آزادگی مکتب سید و سالار شهیدان، امام حسین(ع) اصولاً چنین رفتاری را نمی پذیرد.

گفتمان "عبرت آموزی" آمریکا برای جنبشهای انقلابی با آغاز مذاکرات

وی دامن زدن آمریکا، هم پیمامان غربی و ایادی منطقه ای این شیطان بزرگ بر گفتمان "عبرت آموزی" از انقلاب اسلامی ایران برای سایر جنبشهای انقلابی جهان با آغاز مذاکرات را هدف دشمنان خواند و تصریح کرد: در بیانی ساده آغاز مذاکرات مستقیم با آمریکا در واقع ارسال پیام به سایر جنبشهای انقلابی در قالب بیداری اسلامی منطقه خاورمیانه، شاخ آفریقا و دیگر نقاط جهان است که "شما مشاهده کردید که انقلاب اسلامی ایران با همه مقاومت خود در نهایت تسلیم شد، مشاهده کردید که چگونه ایران وارد مذاکرات مستقیم شد، شما که از ایران مقاومتر نیستید".

حجت الاسلام علاءالدینی اضافه کرد: با چنین گفتمانی از سوی غرب شعله های فروزان انقلابهای منطقه و جهان با عنوان بیداری اسلامی علیه ظلم خودکامه دیکتاتورهای وابسته به غرب و سیطره آمریکا، رو به خاموشی می گراید.

وی بیان داشت: انقلاب اسلامی علیه قلدریهای آمریکاییها شکل گرفت و روی خوش نشان دادن به پیشنهاد مذاکره آنها مصداقی از تن دادن به این شیوه عملی آنهاست.

امام جمعه دماوند افزود: در این رابطه در آیه شریف 120 سوره بقره از قرآن کریم می خوانیم که یهود و نصارا از تو راضی نمی شوند تا وقتی که به ملت و دین آنها درآیی".