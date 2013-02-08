۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۱۹

حسینی:

انتقال خون البرز 97 درصد نیازهای بیمارستان ها را تامین می کند

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل انتقال خون استان البرز گفت: انتقال خون البرز 97 درصد نیازهای خون بیمارستان ها را تامین می کند.

حسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تامین نیازهای خونی بیمارستان های البرز توسط انتقال خون استان اظهار داشت: در حال حاضر 97 درصد نیازهای خونی بیمارستان های استان را تامین می کنیم.

وی ادامه داد: هم اکنون به تمامی نیازهای بیمارستان ها پاسخ می دهیم و کم پیش می آید بیمارستانی تقاضایی داشته باشد و به آن پاسخ ندهیم.

مدیر کل انتقال خون استان البرز تصریح کرد: این آمار در شرایطی است که وضعیت پرسنلی خوبی نداریم و شرایط دریافتی پرسنلی نسبت به دستگاه ها دیگر پایین است.

حسینی با اشاره به گسترش فرهنگ انتقال خون در البرز افزود: در حال حاضر فرهنگ سازی خوبی در راستای اهدای خون در سطح جامعه صورت گرفته و از دستگاه ها تقاضا داریم در این زمینه یاری کننده سازمان انتقال خون باشند.

مدیر کل انتقال خون استان البرز اظهار داشت: برای این که بتوانیم خدماتی بهتر از گذشته ارائه دهیم باید مشکلات مالی و کمبود امکانات را برطرف سازیم.

وی گفت: مراحل انتقال خون از جمله اهدای خون از سوی شهروند، پردازش و تولید فرآورده های خونی و انتقال آن به بیمارستان برای مصرف یک حلقه سراسر ایثار است.

