به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه زنجان، با بیان اینکه مردم با هدف اجرای احکام الهی و بر پایی حاکمیتی مبتنی بر ارزشها و اعتقادات اسلامی، مبارزه با طاغوت و استکبار را به جان خریدند افزود: ملت ایران با دستان خالی در برابر رژیم تا بن دندان مسلح طاغوت ایستادند و انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند.

وی با بیان اینکه مردم زنجان همواره در انتخابات دوره های گذشته نقش کلیدی داشته اند، افزود: میزان مشارکت مردم در انتخابات بسیار بالا است.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان ادامه داد: مردم زنجان علاوه بر اینکه در عزاداری ها در دنیا شناخته شده هستند در میزان حضور گسترده در صحنه های دفاع از نظام نیز پیشگام محسوب می شوند.



حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه زنان و بانوان زنجانی به عنوان نخستین بانوان کشور در تظاهرات علیه رژیم ستمشاهی به پا خواستند، افزود: اولین راهپیمایی زنان کشور از زنجان در 14 بهمن آغاز شد.



وی با بیان اینکه از دیدگاه مقام معظم رهبری 22 بهمن، به اندازه عید فطر، غدیر و قربان با اهمیت است، افزود: حضور قوی مردم راهپیمایی این روز موجب شکست توطئه های دشمنان می شود.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان مردم ایران اسلامی را مردمی نجیب، شریف و بزرگوار عنوان کرد و گفت: این مردم در همه صحنه های دفاع از نظام اسلامی حضور جدی دارند

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اهمیت راهپیمایی 22 بهمن در سال جاری افزود: در طی 34 سال گذشته همواره این راهپیمایی به صورت باشکوه برگزار شده است.



وی با بیان اینکه پیشرفت های مختلف کشور در عرصه های علمی، سازندگی، هسته ای و نظامی حضور پر رنگ در این راهپیمایی را بیشتر نمایان می کند، افزود: با وجود همه پیشرفت های صورت گرفته، حضور مردم تعریف معنا داری از پشتیبانی مردمی نظام ارائه می کند.



نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه زنجان، طراحی و ساخت جنگنده قاهر 313، بیداری اسلامی و افزایش آگاهی مردم دنیا را دلیل دیگری برای حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن عنوان کرد و افزود: شکست سیاسی ابرقدرت های جهان در برابر نظام اسلامی بر اهمیت این حضور می افزاید.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه شکست های پی درپی استکبار در عراق، افغانستان، فلسطین، جنوب لبنان و سایر کشورها بر اهمیت این راهپیمایی می افزاید، افزود: دفاع از حقوق مردم سوریه از دیگر دلایل حضور پر رنگ مردم در راهپیمایی 22 بهمن محسوب می شود.