به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی مهدوی‌نژاد در حاشیه بهره برداری از ساختمان جدید التاسیس پایگاه مقاومت بسیج شهید زین الدین حوزه مقاومت 15 سید معصوم (ع) به خبرنگاران گفت: فضایل ملت درمجموعه‌ای بنام بسیج جمع شده است.



وی با بیان اینکه حضور بسیج در عرصه‌های مختلف دفاع مقدس – مقابله با تهاجم فرهنگی – مقابله با فتنه‌های گوناگون توانست نقش برجسته از خود به جا بگذارد افزود:‌‌ همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند کسانی که قلبشان برای انقلاب می‌تپد بسیجی‌اند. کسانی که انقلاب را به وجود آوردن، دفاع کردند و در صحنه‌های انقلاب هستند بسیجی‌اند.



فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) در خصوص نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی اظهار داشت: انقلاب ما یک انقلاب مردمی است. مردم در همه عرصه‌ها نقش داشتند، شهدا تبلور همین ملت است که نقش خود را به خوبی نشان دادند.



وی با بیان اینکه امروز دشمنان موفقیت‌های ما را در تمام عرصه‌ها می‌بینند، تهدیدات خود را افزایش داده‌اند بیان کرد: این انقلاب متعلق به همه مردم است و مردم با تمام وجود به این انقلاب عشق می‌ورزند.



مهدوی‌نژاد با تاکید بر اینکه، هیمنه استکبار در همه عرصه‌ها شکسته شده و راهبرد‌های امام راحل یکی پس از دیگری تحقق پیدا می‌کند. تصریح کرد: امروز آمریکا در دنیا آبرویی ندارد و این به خاطر ایستادگی، مقاومت و پایمردی ایران اسلامی است.



وی در پایان، حضور فرد فرد مردم در راهپیمایی 22 یهمن را تعیین کننده دانست و بیان کرد: مردم تحت فرامین مقام معظم رهبری، حضوری پررنگ – تعیین کننده – اثر بخش و پر صلابتی خواهند داشت.



مردم در راهپیمایی 22 بهمن تیر خلاص را به دشمن خواهند زد



جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه علی بن ابی طالب(ع) نیز در این مراسم گفت: شهدا، ستارگان آسمان ولایت و تحت خورشید ولایت می‌درخشند.



حجت الاسلام ولی‌زاده با بیان اینکه شهدا برای دفاع از آرمان‌های انقلاب جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند افزود: این ارزش‌ها را دشمن هدف قرار داده است، وآخرین تیر درچله کمان دشمن، همین تحریم‌ها است.



وی با بیان اینکه، 22 بهمن روز، دفاع از اسلام - ارزشهای دینی - امام، انقلاب و شهدا است تصریح کرد: مردم با تبعیت از فرامین رهبر فرزانه انقلاب، تیر خلاص را به قلب دشمنان بد خواه که چون کنه در لانه انقلاب خزیده‌اند خواهند زد.



ولی‌زاده، با اینکه مردم فشار‌ها و تحریم‌ها را تحمل خواهند کرد، خطاب به مسئولان استانی و شهری حاضر در مراسم اظهار کرد: مسئولان وظیفه دارند برای مردم این منطقه که ظرفیت و شایستگی‌های بالایی را دارند تلاش کنند تا غبار مظلومیت برداشته شود.



جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه علی بن ابی طالب(ع) استان قم، پایگاه بسیج را شعبه ایی از نور و معنویت دانست و بیان کرد: ما وظیفه داریم عاشقانه و عارفانه همراه با بصیرت در عرصه‌های مختلف از نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های آن دفاع کنیم.

