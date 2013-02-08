آخرین وضعیت مناطق ناآرام سوریه/ تروریستها بار دیگر به جان هم افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، منابع وابسته به ارتش سوریه در استان الحسکه از کشف مقادیری سلاح و دستگاههای ارتباطی در مسیر الحسکه به القامشلی خبر دادند.

نیروهای ارتش سوریه چهار خودرو متعلق به گروههای مسلح را در منطقه سلمی در حومه لاذقیه منهدم کردند.ارتش همچنین ادوات موشک انداز گروههای مسلح را در روستای بیت حلیبیه در حومه لاذقیه منهدم کرد.

منابع سوری از عملیات ارتش علیه گروههای تروریستی در منطقه کرناز در حومه حماه و انهدام ادوات این گروهها خبر دادند.

این منابع همچنین از عملیات ارتش سوریه در روستای الحواش در منطقه الغاب در استان حماه و کشته شدن تعدادی از تروریستها در این منطقه خبر دادند.

سانا همچنین گزارش داد: ارتش سوریه طی عملیاتی علیه گروههای مسلح در سلقین در حومه ادلب ،برخی از سرکرده های گروههای تروریستی از جمله ابوعبیده، ابوسیف، جمال الحاج عبید و ابراهیم استنانبولی را به هلاکت رساند.

منابع سوری از عملیات ارتش سوریه علیه تروریستها در مناطق معره النعمان، المجاص، کفر روما، وادی الضیف،حیش، الحامدیه، النیرب،معلی، الشغر و الجانودیه در ادلب و کشته و زخمی شدن شماری از تروریستها خبر دادند.

سانا همچنین از عملیات ارتش در مناطق جوبر، السلطانیه، کفرعایا، العامریه، الرستن، قلعه الحصن، الزعفرانه، الحوله در حومه حمص و وارد شدن خسارتها و تلفات سنگین به تروریستها در این مناطق خبر داد.

منابع سوری در حلب نیز از عملیات ارتش سوریه علیه گروههای مسلح در حومه حلب و کشته و زخمی شدن تعدادی از تروریستها و انهدام ادوات آنها از جمله پنج خودرو حامل موشک که از ترکیه وارد این منطقه شده بود خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: ارتش سوریه طی عملیاتی علیه گروههای مسلح در منغ، تل عرن، الوضیحی، خان طومان، المنصوره، السفیره، تعدادی از تروریستها از جمله احمد حمیدی الحسین و احمد صالح المعروف را به هلاکت رساند.

منابع فوق از کشته شدن برخی از سرکرده های گروههای تروریستی درعملیات ارتش در منطقه الشیخ سعید به نامهای حسن البکور و محمود عبدالله معلول و محمود کامل فیاض خبر دادند.

از سوی دیگر سانا گزارش داد: بر اثر درگیری های داخلی میان تروریستهای جبهه النصره و گروه موسوم به لواء التوحید در منطقه طریق الباب، تعدادی از اعضای طرفین از جمله شخصی به نام ذکی الجربی کشته شدند.

نیروهای ارتش سوریه در مناطق داریا، حجیره، الذیابیه، السبینه و حجر الاسود در حومه دمشق تعدادی از تروریستها را که در پوشش زنانه قصد فرار داشتند به هلاکت رساندند.