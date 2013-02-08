آزادی و امنیت امروز ما ثمره جانفشانی شهیدان است

علی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آزادی امروز ملت ایران اسلامی ثمره رشادتهای مردان و زنان غیوری است که در دفاع از آرمانهای امام عشق و دین خدا از جان خود گذشتند، اظهار داشت: ایران آزادی و استقلال امروز را مدیون از جان گذشتگی انسان های آزاده با ایمان است.

وی تصریح کرد: شهیدان سند آزادی ما را با سرخی خون پاکشان امضا کردند و امروزه امنیت، عزت و افتخار خود را مدیون رشادت و جانشفانی آنها هستیم.

مدیر کل استاندارد استان البرز در ادامه افزود: به سبب عقبه آن رشادت طلبی های این آزادی خواهان است که امروز بستر این مهم فراهم شده تا جوانان ما پا در عرصه های تصمیم سازی و مدیریتی بگذارند.

وی با بیان اینکه انقلاب ما بازگشت قطار بشریت به ریل انسانیت و توحید بود، اضافه کرد: امروز شاهد الگو بودن انقلاب اسلامی در میان کشورهای اسلامی هستیم.

سعادتی با اشاره به برگزاری پرشور 22 بهمن گفت: جوانان و شهروندان البرزی همانند سال های گذشته در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن حضور پر رنگی خواهند داشت و در آن روز مشتی پولادین بر دهان استکبار جهانی خواهند کوبید.

وی با بیان اینکه ملت ایران بار دیگر با آرمان های امام راحل و شهدا تجدید میثاق می کنند، افزود: در 22 بهمن فریاد لبیک یا خامنه ای را در کائنات طنین انداز خواهیم کرد.