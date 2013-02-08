ضرورت اتحاد مسئولان و تبعیت از فرمان رهبر/ تمرکز دشمنان بر بعد روانی تحریمها است

به گزارش خبرنگارمهر، سید عباس جوهری در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته شهریار ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ایام الله دهه فجر و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، اظهار داشت: انقلاب اسلامی مردم ایران علاوه بر براندازی حکومت ظلم و طاغوت، دستاوردهای بسیار عظیم دیگری به همراه داشته است که هنوز نیز با گذشته سه دهه از این حرکت و انقلاب مردمی، مشاهده می شود که ملتهایی در گوشه و کنار جهان با الگوگیری از اتحاد و همبستگی مردم ایران در به بار نشاندن انقلاب اسلامی، بدنبال براندازی نظام سلطه و طاغوت هستند.

این مسئول ادامه داد: در شرایط امروز سیاست جهان و توطئه چینی دشمنان جهت اخلال در امور نظام جمهوری اسلامی ایران، تلاش برای حفظ دستاوردهای انقلاب و پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب وظیفه یکایک افراد جامعه است.

تمرکز دشمن بر بعد روانی جنگ اقتصادی عیله ایران است



وی عنوان کرد: در زمان پیروزی انقلاب، تکلیف مردم و مسئولان مبارزه با ظلم و ستم طاغوتیان بود، اما در شرایط کنونی سنگر دفاع تغییر کرده است و مردم و مسئولان باید با تعامل مثبت، اتحاد، همبستگی و پیروی از ولایت فقیه در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کنند چراکه امروز دشمن در جبهه اقتصادی وارد جنگ با ملت ایران شده است.

فرماندار شهرستان شهریار با اشاره به تمرکز دشمن بر بعد روانی جنگ اقتصادی، افزود: با توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری، دشمن با تمرکز بر بعد روانی جنگ اقتصادی، به دنبال تفرقه افکنی و ایجاد اخلال در اداره امور مملکت است.

ضرورت تبعیت مردم و مسئولان از رهنمودهای ولایت فقیه



جوهری گفت: در این راستا با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب که خواهان اتحاد و یکپارچگی هستند، یکایک مردم و مسئولان کشور وظیفه دارند به این تکلیف عمل کرده و در این راه گام بردارند.

این مسئول یادآور شد: در شرایط کنونی باید تمام توجهات به فرمایشات رهبر معظم انقلاب باشد و با توجه به تاکید ایشان بر حفظ اتحاد، تکلیف و وظیفه مردم و مسئولان عمل به این رهنمودها است، حرکت در خلاف این مسیر از سوی هر شخصی مورد پسند مردم و سایر مسئولان ولایی نظام قرار نخواهد گرفت.

تاکید بر اتحاد و یکپارچگی مسئولان شهرستان شهریار



وی بیان کرد: در شهرستان شهریار نیز اتحاد و یکپارچگی میان مسئولان مورد تاکید قرار گرفته است و تلاش برای حفظ این اتحاد در سایه پیروی از آرمانهای امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب ادامه خواهد داشت چراکه مسئولان باید با حرکت در مسیر رهنمودها و منویات ولایت فقیه، جهت رفاه هرچه بیشتر مردم تلاش کنند.

فرماندار شهریار در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه های در دست افتتاح اشاره کرد و گفت: تاکنون بخشی از پروژه های آماده بهره برداری شهرستان، افتتاح شده است و برخی دیگر نیز بزودی و با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح خواهد شد.

افتتاح پیش از موعد پروژه میدان سپاه در دهه فجر



جوهری از افتتاح پیش از موعد پروژه میدان سپاه خبر داد و متذکر شد: با وجود محدودیتها و کمبودهای اعتباری، پروژه میدان سپاه که قرار بود در سوم خرداد سال 92 افتتاح شود، بزودی بهره بردای خواهد شد و مورد استفاده شهروندان قرار خواهد گرفت.

این مسئول همچنین به برپایی نمایشگاه های بهاره در سطح شهر اشاره کرد و افزود: نمایشگاه های بهاره از اول اسفندماه سالجاری در چندین نقطه شهر برپا خواهد شد که به منظور رفاه حال شهروندان، به عرضه محصولات و کالاهای اساسی شب عید با قیمتهای مصوب و دولتی خواهد پرداخت.