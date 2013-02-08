سه امتیاز دیدار با نفت برای پرسپولیس حیاتی است/ مهاجمان باید دقت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش از دیدار تیم های نفت تهران و پرسپولیس که بعدازظهر امروز جمعه در محل سالن کنفرانس سازمان لیگ برتر برگزار شد ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما مقابل تیمی بازی می کنیم که 4 برد پیاپی به دست آورده است. ضمن اینکه در نیم فصل دوم نتایج بهتری گرفته و کیفیت فنی بالایی را در بازی های خود ارائه می کند.

وی در همین خصوص افزود: ما نیز شرایط خوبی را در اردوی کرج تجربه کردیم و برخی از مشکلات تاکتیکی تیم و بدنی بازیکنان را نیز در این اردو برطرف کردیم. در حال حاضر سه امتیاز بازی با نفت تهران برای ما مهم و حیاتی است. برای همین برای شکست این تیم در ورزشگاه آزادی برنامه ریزی کرده ایم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ضمن انتقاد از کسانی که در مورد نتایج اخیر این تیم به ویژه دو بازی قبلی پرسپولیس انتقاد می کنند، گفت: متاسفانه افرادی هستند که نسبت به تیم ما کم لطفی می کنند. ما مقابل استقلال که صدرنشین لیگ است مساوی کردیم و همه دیدند که حتی می توانستیم برنده بازی نیز باشیم. در بازی قبلی نیز برابر تیم سوم لیگ یعنی فولاد به تساوی رسیدیم که در آن بازی نیز همه دیدند می توانستیم سه امتیاز را از آن خود کنیم.

گل محمدی در پاسخ به این پرسش که چرا مهاجمان پرسپولیس موقعیت های گلزنی زیادی را در جریان بازی از دست می دهند گفت: ما تمرینات ویژه ای را برای مهاجمان خود در نظر داریم و خوشحالیم از اینکه در هر بازی مقابل حریفان خود چند موقعیت گلزنی ایجاد می کنیم. در واقع این مهاجمان هستند که وظیفه دارند این موقعیت ها را تبدیل به گل کنند. باشگاه پرسپولیس هزینه زیادی برای خرید مهاجمان خوب و طراز اول انجام داده بنابراین انتظار ما از آنها این است که موقعیت های گلزنی که ایجاد می شود را به راحتی از دست ندهند.

وی افزود: در همه جای دنیا نیز گرانترین بازیکنان مهاجمان هستند چون گل می زنند. شما مطمئن باشید که مشکل گلزنی تیم را بالاخره حل می کنیم. نکته ای که برای ما جای خوشحالی و امیدواری دارد این است که دروازه ما طی 5 بازی اخیر باز نشده است که این موضوع نشان می دهد خط دفاعی و دروازه بان خوبی داریم. حتی هافبک ها و مهاجمان نیز در سیستم دفاعی تیم خوب جا افتاده اند.

گل محمدی در پاسخ به این سئوال که با توجه به مشکل گلزنی که تیم دارد آیا از جدایی ایمون زاید پشیمان نشده اید، گفت: زمانی که من به کادر فنی پرسپولیس اضافه شدم تنها یک جلسه از تمرین ایمون زاید را دیدم و با توجه به اینکه در آن موقع سرمربی تیم نبودم در جریان جدایی وی از پرسپولیس قرار نداشتم اما باید بگویم در حال حاضر مهاجمان فعلی ما کمتر از ایمون زاید نیستند و حتی می توانند از نظر فنی بهتر از این بازیکن باشند.

وی در خصوص عدم دعوت از چند بازیکن پرسپولیس به اردوی تیم ملی برای بازی با لبنان، گفت: من با بازیکنانی که به این اردوی تیم ملی دعوت نشده اند خصوصی صحبت کردم و آنها نیز از اینکه به تیم ملی دعوت نشده بودند ناراحت هستند. من به این بازیکنان گفتم وقتی سرمربی تیم ملی یک عده را به اردو دعوت می کند دلیل نمی شود که بقیه را فراموش کند این موضوع به معنای نفی ارزش های فنی بازیکنانی که دعوت نشدند نیست. بازیکنانی که به اردوی تیم ملی دعوت نشده اند از نظر فنی شرایط خوبی دارند و در تمرینات تیم انگیزه بالایی دارند.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا با وجود سرمای زمستان اردوی تیم پرسپولیس را در کردان کرج برگزار کردید اظهار داشت: از شروع این فصل رقابت های لیگ برتر ما برای نخستین بار در کرج اردو برگزار کردیم. ما به این اردو نیاز داشتیم تا بازیکنان و اعضای کادر فنی را دور هم جمع کنیم و آنها را از هر نظری تحت نظر داشته باشیم.

گل محمدی افزود: در مجموع باید بگویم اردوی خوبی بود و وضعیت هوای آنجا از نظر آلودگی به مراتب بهتر از تهران بود ضمن اینکه وضعیت زمین چمنی که در آنجا بازی می کردیم شرایط بهتری از چمن ورزشگاه درفشی فر داشت.

وی در خصوص بازیکنان محروم و مصدوم پرسپولیس پیش از بازی با نفت تهران گفت: خوشبختانه بازیکن محروم نداریم ضمن اینکه احتمالا به سید جلال حسینی و مهرداد پولادی به دلیل اینکه 90 دقیقه در ترکیب تیم ملی مقابل لبنان بازی کرده اند استراحت می دهم تا از مصدومیت احتمالی آنها جلوگیری شود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خاتمه در خصوص آخرین وضعیت عادل کلاه کج با باشگاه پرسپولیس، گفت: مشکلی بین عادل کلاه کج و باشگاه پرسپولیس وجود داشت که من به او گفته بودم هر زمانی مشکلت با باشگاه حل شد در تمرینات تیم حاضر شود که خوشبختانه در حال حاضر این مشکل حل شده و وی از روز گذشته در تمرینات تیم حاضر شده است.

دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس در چارچوب هفته بیست و پنجم دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر ساعت 17 روز شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.