پیاده روی اهالی روستای قوینلی گنبد برای حضور در نماز جمعه

به گزارش خبرنگار مهر، اهالی روستای قوینلی بصورت دسته جمعی مسیر هشت کیلومتری روستا تا مصلی نماز جمعه شهر گنبدکاووس را طی و سپس در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه شرکت کردند.

حجت الاسلام سبحانی امام جمعه گنبدکاووس از این اقدام اهالی روستای قوینلی در خطبه های نماز جمعه تقدیر کرد.

همچنین در حاشیه نماز جمعه گنبدکاووس، نمایشگاه صنایع دستی به مناسبت گرامیداشت دهه فجر در مصلی برگزار شد.

در این نمایشگاه که با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان افتتاح شد، توانمندیهای هنرمندان صنایع دستی گنبدکاووس به نمایش گذاشته شده است.

علاوه بر این، هلال احمر گنبدکاووس نیز اقدام به برپایی چادر سلامت در مصلی کرده است که نمازگزاران با مراجعه در این چادر ویزیت رایگان می شدند.

گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده است.