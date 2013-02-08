استقلال سیاسی شاخص ترین مشخصه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله محسن مجتهد شبستری در خطبه های نماز جمعه تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: بدون رسیدن به استقلال سیاسی ، رسین به استقلال نظامی، اقتصادی و دیگر موارد بعید به نظر می رسد.

وی افزود: همه انقلاب های که تاکنون در جهان به وقوع پیوسته اند به نوعی مرتبط با انگیزه های مادی بودند ولی انقلاب اسلامی ایران ، نخستین انقلاب در جهان است که با انگیزه تشکیل حکومت دینی به وقوع پیوست.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در ادامه افزود: هدف انقلاب اسلامی ایران اشاعه فرهنگ اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی در جامعه بود که این مهم 34 سال قبل با وحدت و همدلی مردم و عنایات الهی حاصل شد.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران در شرایطی رخ داد که جهانیان از وقوع انقلاب در این کشور متحیر شدند چرا که ایران در آن زمان در همسایگی یکی از دو ابر قدرت آن زمان یعنی شوروی سابق قرار داشت که خود اهداف و آرمان های ضد اسلامی را تبلیغ می کرد.

امام جمعه تبریز با اشاره به دستاوردهای علمی پس از انقلاب در کشور گفت: در مقایسه با زمان حکومت رژیم منحوس پهلوی ، با لحاظ افزایش جمعیت تعداد دانشگاه های ما افزایش یافته است.

وی در همچنین ادامه داد: در آن زمان فقط برخی از آقازاده ها و فرزندان یک قشر خاص می توانستند از امکانات تحصل در مراکز آموزش عالی استفاده کنند ولی امروز در ایران اسلامی به هیچ وجه از این گونه تبعیض های غیر انسانی در جامعه وجود ندارد.

آیت الله مجتهد شبستری با تاکید بر افزایش تلاش برای دستیابی به برترین های علمی جهان گفت: ایران در حال حاضر رتبه 19 جهانی در زمینه فناوری نانو را از آن خود کرده است.

وی همچنین با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: آمریکا چون طعم شکست در مسائل خاورمیانه را چشیده است به همین خاطر تلاش می کند که ایران را به میز مذاکره بکشاند ولی ایران اسلامی نیز با هیچ قدرت زورگویی آماده مذاکره نیست و نخواهد بود.

آیت الله مجتهد شبستری بیان کرد: در این برهه از شرایط حساس ، مردم ایران با حضور در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر به استکبار جهانی نشان خواهند داد که تا خون در بدن دارند از تمامیت ارضی کشور، دستورات ولی فقیه و آرمان های انقلاب اسلامی ایران و شهداء حراست خواهند کرد.