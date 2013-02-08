اختلافات داخلی مسئولین خوراک تبلیغاتی دشمنان را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد طاهری در خطبه های نماز جمعه این هفته آشخانه با اشاره به گرانی های اخیر و مشکلات مردم، خواستار برخورد با اخلال گران و احتکارکنندگان شد و افزود: مسئولین باید نسبت به رفع مشکلات اقتصادی مردم بیش از گذشته تلاش کنند و در راستای تامین مایحتاج مردم با گران فروشان برخورد جدی انجام دهند.

وی در ادامه با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی مردم به علت تحریم های دشمنان بوجود آمده است، تصریح کرد: دشمنان نظام اسلامی به خیال خام خود می توانند با تهدید و تحریم ملت ایران را از نظام اسلامی ناامید کرده و به اهداف خود برسند اما از پیروی و تبعیت بی چون و چرای مردم از رهبری دینی غافل شده اند.

حجت الاسلام طاهری خطاب به آن دسته از افرادی که پذیرش پیشنهاد مذاکره با آمریکا را راه حل رفع مشکلات فعلی می دانند، اظهار داشت: آمریکا تا هنگامی که به اهداف استکباری و استعماری خود در قبال ایران نرسد دست از دشمنی برنمی دارد و مذاکره همراه با فشار و تحریم بی معنی است.

وی تصریح کرد: مردم انقلابی ایران گوش به فرمان رهبر و ولی فقیه خود هستند و در این زمینه نیز بیانات و رهنمون های رهبری را نصب العین خود قرار می دهند.

خطیب نماز جمعه آشخانه همچنین با اشاره به اختلافات بین برخی از مسئولین نظام، این اقدامات را تفرقه افکنی و تهیه خوراک تبلیغاتی برای رسانه های معاند نظام دانست و با تاکید بر پایان دادن این اختلافات عنوان کرد: لازم است در این مقطع حساس کنونی مسئولین از دامن زدن به اختلافات و جدل های سیاسی پرهیز کرده و در جهت رفع مشکلات مردم همدل و همراه شوند.