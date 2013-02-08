مردم ایران دشمنان را مایوس می کنند/نگرانی ها مردم از بد اخلاقی ها در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی، ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه شهر همدان، با بیان اینکه امام تنها بر عالم انسانها ولایت ندارد بلکه تمامی کائنات را سر پرستی می کند، گفت: نباید پیش آمده های روی داده در کشور باعث یأس و نامیدی وعدم شرکت در راهپیمایی22 بهمن سال جاری شود.

وی عنوان کرد: از ابتدای شکل گیری نهضت انقلاب در سال 42 تاکنون دشمنان ایران ضعیف تر و ملت ایران هر روز قوی تر شده اند.

محمدی با اشاره به اینکه آمریکا واسرائیل حال حاضر به نسبت سال های اولیه انقلاب بسیار ضعیف تر شده اند، عنوان کرد: جریانات روی داده در مجلس دل رهبری را خون کرد و باید بدانیم اگر امامت و رهبری ایشان نبود ما اکنون در چه حالی بودیم.

وی با تاکید براینکه یکی از نگرانی ها مردم بد اخلاقی ها در کشور است، گفت: این بد اخلاقی ها سر سوزنی بر خودی ها اثر ندارد اما نبایدکاری کنیم که دشمنان کف بزنند وشادی کنند که این اتفاق قابل تحمل نیست.

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه همدان با اشاره به اینکه دوست ودشمن به رشد حکومت وانقلاب اسلامی ایران آفرین می گوید، ابراز امیداری کرد: دیگر این بد اخلاقیی ها در کشور تکرار نشود.

آیت الله محمدی عنوان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران با ارتش زمان طاغوت از نظر ارزشی متفاوت و تنها ارتش مکتبی دنیا است که پیرو ولایت فقیه است.

وی ادامه داد: اراده خداوند بر ظهور حضرت مهدی(ع) است تا بتواند کفر و بی دینی را پاک و به جای آن عدالت را جانشین کند.

وی با اشاره به اینکه دوسالی است که در بحرین بر سر شیعیان آتش افرورزی می کنند، گفت: وضع شیعیان درعربستان نشان می دهد ایران جزیره ثبات است و باید قدر آن را دانست.

وی اذعان کرد: در انتخابات آینده نامزدهای فراوانی داریم که احساس مسئولیت کرده اند، اما همه باید امتحان خود را پس بدهند و باید کار برای رضایت خدا باشد.

وی با اشاره به این سخن امام (ره) که هر کس ریاست جمهوری را مقام بداند ضعیف النفس است، تاکید کرد: باید برای خدمت به خدا و خلق خدا سر ودست شکست.

محمدی با اشاره به سالروز صدور حکم تاریخی امام خمینی در مورد سلمان رشدی، گفت: موج انقلاب اسلامی ایران دنیا را فرا گرفته ودشمنان را این نور کور کرده به طوری به توهین به پیامبر می پردازند.

وی در پایان با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت عبدالعظیم حسنی، عنوان کرد: ثواب زیارت ایشان همچون ثواب زیارت قبر امام حسین (ع) است.