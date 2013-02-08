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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۶

نمایشگاه کروکودیل در آبادان گشایش یافت

نمایشگاه کروکودیل در آبادان گشایش یافت

آبادان – خبرگزاری مهر: برای نخستین بار در کشور نمایشگاه کروکودیل (تمساح) در آبادان گشایش یافت.

مدیرعامل موسسه خیریه حیات سبز آبادان در این خصوص به خبرنگار مهر گت: در این نمایشگاه حیات وحش، هفت گونه کروکودیل در ابعاد مختلف و دو تمساح خشک شده و انواع گونه های پرندگان آواز خوان، زینتی و شکاری به نمایش گذاشته شده است.

رسول رافعی افزود: نمایشگاه مذکور در زمینی به مساحت سه هزار و 500 متر در بوارده جنوبی روبروی باشگاه اروند دایر شده است.

وی اظهار کرد: درآمد حاصله از فروش بلیت این نمایشگاه به نیازمندان، بیماران صعب العلاج و کمک به خانواده های معتادان اهدا می شود.
 
راقعی تصریح کرد: نمایشگاه کروکودیل از امروز 20 بهمن ماه سال تا 30 فروردین ماه سال آینده به مدت 70 روز برای بازدید علاقمندان دایر است.
 
کد مطلب 1811978

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