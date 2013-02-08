ملت ایران مذاکرات قلدرمآبانه را نمی پذیرد/ 22 بهمن روز شکستن دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های امروز نماز جمعه اراک با اشاره به اینکه آمریکار و مقامات آن در خیال خام به سر می برند وسخنان نسنجیده ای دارند افزود: ملت ایران می داند آنان به دنبال سیاست چماق و هویچ هستند تا در شرایط فشار با طرح مذاکره به مطامع خود دست یابند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، با بیان اینکه ملت ایران تا آخرین نفس ها در مقابل زورگویی دشمن می ایستد و از کیان وکشور خود دفاع می کند گفت: دشمنان ملت ایران را نشناختند و هنوز تشخیص نمی دهند واکنش ملت ایران به رخدادها چیست.

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران در مقابل زورگویی ها مقاومت می کند اضافه کرد: ایران تسلیم خواست غرب نخواهد شد ودشمن را ناکام خواهد گذاشت.

بازدارندگی و پیشرفت تجهیزات نظامی

امام جمعه اراک در ادامه با اشاره به شعارهای انقلاب گفت: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی یعنی رسیدن ایران با قله های پشیرفت و ترقی بدون نیاز به خارج.

وی به دستاودرهای ایران در زمینه تجهیزات نظامی اشاره کرد و گفت: ایران با سیاست بازدارندگی در منطقه به پبشرفت های خود ادامه می دهد.

طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی نمونه خودباوری

آیت الله دری همچنین به طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند اشاره کرد و گفت: در کنار دستاوردهای ایران در زمینه پزشکی، و علوم مختلف، طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند یکی از نمونه های خودباوری است که توسط فرزندان انقلاب و نظام انجام شد.

وی تصریح کرد: این طرح در راستای خودکفایی بنزین در کشور اجرا شده و با افتتاح آن روزانه 16 میلیون لیتر بنزین تولید و روانه کشور می کند.

22 بهمن روز شکستن دشمن

امام جمعه اراک در خطبه های نماز جمعه این شهر، با بیان اینکه در آستانه 22 بهمن هستیم گفت: با لطف خداوند و هوشیاری این ملت 22 بهمن به روز شکستن دشمن تبدیل می شود.

وی گفت: با حضور ملت ایران در راهپیمایی این روز دشمن در اجرای توطئه های خود ناکام خواهد ماند.