مردم بی تأثیری تحریمها را در راهپیمایی 22 بهمن به نمایش می گذارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های این هفته نماز جمعه ورامین پس از توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی ضمن تقبیح رشوه گفت: دریافت و پرداخت برخی پولها به عناوین هدیه و... صحیح نیست، اگراین فرد مدیر و مسئول یک کار نبود کسی به او هدیه نمی داد.

وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) گفت: پیامبر(ص) فرمودند "سوگند به آنکه جان محمد در دست اوست اگر کسی از شما چیزی را از اینگونه اموال بردارد، روز قیامت آن را بر گردنش حمل خواهد کرد"، اینها زمینه های ایجاد فتنه های اجتماعی هستند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران سپس با بیان اهداف رشوه ادامه داد: رشوه برای این است که قانونی پایمال شود، حقی ناحق شود، رشوه ویرانگر است و موجب بی قانونی درجامعه و پایمال شدن حق می شود و به وسیله همین پولهای حرام به قول امروزیها زیر میزی و هدیه هاست که کار به جایی می رسد که زمانی که امام مسلمانان سخن می گوید، لبیک گو ندارد.

وی عنوان داشت: امیرالمؤمنین(ع) را ببیند، امام مجتبی(ع) و ائمه معصومین(ع) را ببیند چه سختیها و مشقت کشیدند، البته خدا را شکر می کنیم در این کشور اهل بیت(ع)، اگر خواصی لغزیدند متن مردم دست از ولایت نکشیدند و اینها ریشه در سوءاستفاده از ابزار قدرت و ثروت بیت المال و آلوده شدن برخی مدیران دارد.

امام جمعه موقت ورامین در ادامه به سالگرد عملیات والفجر 8 اشاره کرد و تصریح کرد: این عملیات 75 روز به طول انجامید و آزاد سازی و تصرف فاو و گذشت از اروند رود حقیقتا باور کردنی نبود و از افتخارات شهر شهیدان 15 خرداد برپایی ایستگاه صلواتی در مبداء شهر فاو است.

ملت ایران با آمریکا مذاکره نخواهد کرد

وی سپس با اشاره به ایام الله دهه مبارک فجر گفت: کسی تصور نمی کرد که این ملت با دست خالی در برابر رِژیم شاه پیروز و حکومت اسلامی برپا شود، 10 ها سال تبلیغ کردند که دین افیون و مخدر جامعه است، اما به برکت انقلاب اسلامی این بافته ها رشته شد.

حجت ‌الاسلام محمودی افزود: امام(ره) و ملت ایران به برکت انقلاب اسلامی در برابر سلطه مستکبران خاصه آمریکا ایستادند و آمریکاییها این کشور را ملک خود می دانستند، اما انقلاب اسلامی دست آنها را کوتاه کرد، اما به برکت انقلاب اسلامی امروز مرگ بر آمریکا نهادینه شده و شعار امروز تمام ملتهای دنیا شده است.

وی عنوان داشت: امروز منافع اقتصادی، نظامی و سیاسی آمریکاییها در ایران از بین رفته و بیش از سه دهه است، ملت ایران به سینه آمریکا دست رد می زنند و امروز آمریکا در برابر اراده ملتها عاجز شده است.

وی فرمایشات روز گذشته مقام معظم رهبری را مورد اشاره قرار داده و گفت: مقام معظم رهبری فرمودند "من دیپلمات نیستم، انقلابی هستم" لذا ما هم اعلام می کنیم ای رهبر انقلابی و آزاده ملت ایران به پیروی از فرمایشات شما هرگز با آمریکا مذاکره نخواهد کرد.

رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان های استان تهران ادامه داد: بله، اگر آمریکاییها از گذشته ننگین خود اظهار ندامت کنند و این ندامت را در عمل ثابت کنند، شرایط فرق می کند، اما آنها امروز تحریمهای اقتصادی را تشدید می کنند و دم از مذاکره می زنند.

مردم بی تأثیری تحریمها را در راهپیمایی 22 بهمن به نمایش می گذارند

حجت الاسلام محمودی اضافه کرد: آمریکاییها آرزوی تسلیم شدن ملت ایران را با خود به گور خواهند برد، قطعاً مردم بی تأثیری تحریمها را در راهپیمایی 22 بهمن به نمایش می گذارند و نشان خواهند داد هیچ خللی در عزم و اراده آنها در دفاع از انقلاب اسلامی ایجاد نشده است.

برخی تشریفات در زندگیها گریه آور است

وی سپس ضمن انتقاد از عملکرد برخی افراد در شرایط تورم حاکم بر کشور گفت: در آستانه سال جدید خشکبار و برخی اقلام قیمتهای بسیار بالایی دارند، مردم تصمیم بگیرند امسال از این اقلام غیر ضروری استفاده نکنند و اگر امروز مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را اعلام می کنند، مردم نیز باید دست را بالا بزنند و بیانیه جالب 13 تن از علمای طراز اول اصفهان در دفاع از تولید ملی و پیروی مردم را ببینند، امروز هم مردم از منویات مقام معظم رهبری و راهنماییهای مراجع و علما پیروی می کنند.

امام جمعه موقت ورامین افزود: وقتی می بینیم امروز تحریم اقتصادی هستیم و دشمن به مردم فشار می آورد، باید قناعت کنیم، حرص نزنیم و در برخی از مراسم عروسی غذا را که می آورند انسان می خواهد گریه کند، برخی تشریفات در زندگیها گریه آور است و در جامعه این همه آدم گرسنه داریم آن وقت بریز و بپاش می کنیم این تأسف آور است.

هرکس در صفوف متحد مردم تفرقه افکنی کند در خط دشمن است

وی برخی کج روی ها را مورد اعتراض قرار داد و اظهار داشت: ملت و مسئولان ایران امروز امتحان سختی را پشت سر می گذارند و بارها عرض شده است که مدیران باید اختلافات را کنار بگذارند و کبر و بی توجهی به مسائل کشور امروز به معضلی بزرگ تبدیل گشته است.

این مسئول ادامه داد: هرکس و به هر بهانه ای در صفوف متحد مردم تفرقه افکنی کند، چه بخواهد و چه نخواهد در خط دشمن گام بر می دارد.

کم کاری فرهنگی از مدیری که از بیت المال اسلامی ارتزاق می کند، پذیرفتنی نیست

وی سپس به طرح مسائل فرهنگی پرداخت و بیان داشت: انقلاب اسلامی انقلاب ارزشها و احیا کننده سنتهای دینی است، انقلاب به زنان ایرانی هویت بخشید، بنابر این برخی ظواهر غیر اخلاقی قابل قبول نیست و بی حجابی در بانکها، ادارات و معابر ننگ است، کارنامه برخی مدیران نیز بسیار مخدوش است و وضعیت فوق در شهر شهیدان 15 خرداد پذیرفتنی نیست.

حجت الاسلام محمودی اضافه کرد: سالم سازی وضع ادارات اولین وظیفه یک مدیر است و از برخی مدیران که به تعهدات خود در مورد طرح تذکر لسانی در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی ازمنکر عمل نکردند به طور جدی گله مندم و کم کاری فرهنگی از مدیری که از بیت المال اسلامی ارتزاق می کند، پذیرفتنی نیست.