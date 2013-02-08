  1. عناوین کل
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۳۹

حجت‌الاسلام سراج:

دستاوردهای انقلاب اسلامی باید برای جوانان تبیین شود

دستاوردهای انقلاب اسلامی باید برای جوانان تبیین شود

ایلام - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت ایلام گفت: دستاوردهای انقلاب اسلامی باید برای جوانان تبیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شمس‌الله سراج در خطبه‌های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: انقلاب اسلامی دستاورهای مهمی در بخشهای مختلف اعم از علمی و فناوری و صنعت و... داشته است که باید برای نسلهای جوان تبیین شوند.

وی ادامه داد: جوانان ادامه دهنده راه حرکت انقلاب اسلامی هستند که باید بیشتر با مبانی و خط مشی های انقلاب اسلامی برای پیشرفت آشنا شوند.

امام جمعه موقت ایلام اظهار داشت: مسئولان کشور باید بیشتر در عرصه های فرهنگی و اقتصادی تلاش کنند و برای ارائه خدمات بهتر به مردم کوشش مضاعف داشته باشند.

سراج عنوان کرد: مردم همواره پشتوانه محکم نظام بوده اند بنابراین شایسته است که مسئولان قدر این مردم را بدانند و برای  حل مشکلات و نیازهای آنها تلاش کنند. 

کد مطلب 1811984

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید