22 بهمن روز قدرت نمایی ملت/ ایران زیر بار مذاکره ذلت بار با آمریکا نمی رود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر با اشاره به 21 بهمن روز شکسته شدن حکومت نظامی شاهنشاهی به فرمان حضرت امام(ره) اظهار داشت: رژیم شاهنشاهی زمانی که سقوط خود را حتمی دید اقدام به گسترش حکومت نظانی کرد که فرمان حضرت امام(ره) به مردم موجب در هم شکستن حکومت نظامی رژیم شاهنشاهی شد.

وی با بیان اینکه روز 22 بهمن روزی بود که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید بیان داشت: به طور حتم پیروزی انقلاب اسلامی ایران مورد عنایت امام زمان بود و امدادهای غیبی شامل حال مردم ایران شد.

22 بهمن عید حقیقی ملت ایران است

خطیب جمعه خرم آباد با اشاره به سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سقوط رژیم شاهنشاهی بیان داشت: 22 بهمن عید حقیقی ملت ایران است چرا که در این روز خداوند نعمت اسلام، جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را به آنها ارزانی داشت.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه روز 22 بهمن روز بسیار بزرگی است بیان داشت: در این روز ملت ایران با وحدت کلمه پیروز شدند و رژیم شاهنشاهی را سرنگون کردند.

وی با بیان اینکه ملت ایران در روز 22 بهمن دست استکبار جهانی را از کشور قطع کردند بیان داشت: در این روز ملت ایران استقلال و آزادی را به دست آورند و برای همیشه دست بیگانگان را از کشور قطع کردند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه در این روز ملت ایران خوشان سرنوشت خود را به دست گرفتند و نظام مقدس جمهوری اسلامی را تشکیل دادند ادامه داد: امروز این ملت سربلند، با عزت و با عظمت هستند.

22 بهمن ملت ایران قدرت خود را به رخ دنیا می کشد

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه این سربلندی، عزت و بزرگی به برکت نهضت امام بزرگوار بوده است عنوان کرد: 22 بهمن روزی است که ملت ایران قدرت خود را به رخ دنیا می کشد.

وی با بیان اینکه ملت ایران در این روز نشانه های عظمت خود را به جهانیان نشان خواهد داد، افزود: 22 بهمن روز وحدت، اتحاد، همبستگی و با هم بودن ملت ایران است.

خطیب جمعه خرم آباد تصریح کرد: روز 22 بهمن روز قدرت نمایی ملت ایران در دفاع از اسلام، انقلاب، ولایت و رهبری و روز تجدید میثاق امت با ولایت و رهبری است.

حجت الاسلام میرعمادی مهم ترین درس راهپیمایی 22 بهمن را وحدت، اتحاد، اخوت و برداری دانست و افزود: به فضل الهی ملت ایران در طول این 34 سال همواره وحدت خود را به نمایش گذاشته اند.

وی با اشاره به توطئه های دشمنان برای حضور کمرنگ مردم در راهپیمایی 22 بهمن تصریح کرد: دشمنان طی این 34 سال همواره سعی کرده اند که مردم را از حضور در راهپیمایی 22 بهمن دلسرد کنند و این در حالیست که ملت بزرگ ایران اسلامی همواره پاسخ دندان شکنی با حضور خود در این راهپیمایی به دشمنان داده اند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: امسال نیز به فضل الهی مردم با بصیرت ایران اسلامی کوبنده تر و و مستحکم تر از سالهای گذشته در راهپیمایی 22 بهمن حاضر خواهند شد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه مردم ایران حضور در راهپیمایی 22 بهمن را یک تکلیف شرعی می دانند، افزود: در این راستا مردم استان لرستان که همیشه در راهپیمایی 22 بهمن حضوری کوبنده داشته اند در سالجاری نیز حماسه بزرگی را با حضور خود خلق خواهند کرد.

رهبر معظم انقلاب اهداف آمریکا را برملا کرد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای جدید ایران اسلامی در حوزه هوا فضا و نظامی اشاره کرد و بیان داشت: این دستاوردها برگ افتخار و هدیه بزرگ دیگری برای ملت ایران بود که نشانه اعتماد به نفس و حرکت رو به جلو پیشرفت ایران اسلامی است.

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه دشمنان نیز به پیشرفتهای ایران اسلامی اعتراف کرده اند بیان داشت: این دستاوردها نشان می دهد که ملت ایران برای اعتلای کشور مصمم قدم بر می دارند.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به بیانات مقام معظم رهبری در روز 19 بهمن ماه سالجاری و در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری معمولا در سخنرانی های خود سیاستهای کلی را ترسیم و مهم ترین رویدادهای جهانی را مطرح می کنند.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با اعلام تمایل آمریکا برای مذاکره مستقیم با ایران بیان داشت: رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود اهداف آمریکا در رابطه با پیشنهاد مذاکره با ایران را برای دنیا روشن کردند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری ادامه داد: آمریکا دچار بحران شدید شده و برای نجات از این بحران دنبال این است که برگ برنده ای را برای خود پیدا کند.

ملت ایران زیربار مذاکره توام با تهدید و فشار نخواهند رفت

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه امروز تمام سیاستهای تجاوزگرانه آمریکا در خاورمیانه شکست خورده است افزود: آمریکا برای جبران این شکستهای خود مسئله پیشنهاد مذاکره مستقیم با ایران مطرح می کند.

وی با بیان اینکه آمریکا نیازمند مذاکره با ایران است ادامه داد: اما ایران نیازمند این مذاکره نیست چرا که ملت ایران ملتی مستقل هستند و هرگز زیربار مذاکره ذلت بار و توام با تهدید و فشار نخواهند رفت.

خطیب جمعه خرم آباد با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: مذاکره حسن نیت می خواهد نه سوء نیت و آمریکا باید ابتدا حسن نیت خود را ثابت کند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به خوشحالی برخی افراد از اعلام آمادگی آمریکا برای مذاکره با ایران بیان داشت: آمریکا نیازمند ما است و ما نیازی به آمریکا نداریم و ملت ایران به فضل الهی راه عزت، عظمت و افتخار خود را با وجود همه فشارها و تحریم ها ادامه می دهد و در همه عرصه ها پیروز می شود.