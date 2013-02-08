مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در 11 نقطه شاهرود و میامی اعلام شد

حجت الاسلام محمد حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، راهپیمایی مردمی یوم ‌الله 22 بهمن پرشورتر از سال‌های گذشته با حضور گسترده و انبوه مردم مؤمن و انقلابی در 11 شهر و روستای شهرستان های شاهرود و میامی برگزار می شود.

وی بیان داشت: این راهپیمایی در شهر شاهرود از ساعت 10 صبح یک‌شنبه 22 بهمن از میدان جمهوری اسلامی به سمت میدان آزادی و در شهر میامی نیز ساعت 10 صبح از میدان امام رضا (ع) به سمت مسجد جامع برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های شاهرود و میامی گفت: راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در شهر بیارجمند ساعت 10 صبح از میدان قدس به سمت مسجد جامع، در شهر کلاته خیج ساعت 10 صبح از میدان امام حسین (ع) به سمت میعادگاه نمازجمعه و در شهر بسطام ساعت 10 صبح از میدان امام زاده تا میدان اما جعفر صادق (ع) و بالعکس برپا می شود.

حجت الاسلام حسین پور افزود: این راهپمیای در شهر مجن از ساعت 10 صبح از مسجد جامع به سمت گلزار شهدا و در شهر رودیان از ساعت 12:30 از مسجد جامع به سمت حسینیه قلعه برگزار می شود.

وی اظهار داشت: راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در روستای گلستان بخش بسطام از ساعت 9:30 صبح از مساجد محلات به سمت ورزشگاه پوریای ولی، در روستای قلعه نوخرقان از ساعت 10 صبح از مقابل پایگاه مقاومت بسیج، در روستای کوهان از ساعت 10 صبح از میدان امام حسین (ع) به سمت گلزار شهدا و در روستای هونستان ساعت 10:30 از ابتدای خیابان ابن سینا به سمت مسجد جامع برگزار می شود.