برگزاری مطلوب جشنواره خنیاگران انقلاب/ حضور 40 خبرنگار ملی و استانی

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز ارجمند ظهر جمعه در مراسم اختتامیه سومین جشنواره ملی موسیقی خنیاگران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه این جشنواره حاصل همکاری مرکز موسیقی حوزه هنری کشور و مرکز حوزه هنری لرستان بود، اظهار داشت: در فراخوان این جشنواره 40 گروه موسیقی اعلام آمادگی کردند که از این تعداد 14 گروه به مرحله پایانی راه یافتند.

وی با بیان اینکه سه گروه کر، یک گروه موسیقی سنتی و 10 گروه موسیقی محلی در این دوره از جشنواره حضور داشتند، تصریح کرد: گروه سنتی شاهنامه خوانی استان تهران به عنوان مهمان در این جشنواره حضور داشتند و در بخش رقابتی جشنواره شرکت داده نشدند.

دبیر سومین جشنواره ملی موسیقی خنیاگران انقلاب اسلامی همچنین با تقدیر از حضور پرشور و فعال رسانه های کشوری و استانی، خبرگزاریها و روزنامه ها گفت: از ابتدای جشنواره 40 خبرنگار ملی و استانی برای پوشش خبری جشنواره حضور فعال داشتند.

ارجمند حضور مدیران عالی رتبه موسیقی کشور، داوران برجسته، هیئت علمی غنی، برگزاری کارگاه های تخصصی موسیقی را از نکات برجسته سومین دوره این جشنواره دانست و افزود: البته این جشنواره نقصهایی داشت که ما امیدواریم بتوانیم در جشنواره بعدی به طور ویژه تری کار کنیم.