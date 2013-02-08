دنیا می خواهد بدون آمریکا روی پای خود بایستد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید یاسر موسوی که پیش از خطبه های نماز جمعه ورامین سخن می گفت با اشاره به دشمنیهای آمریکا علیه ایران اسلامی افزود: در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اگر نامزدی علیه انقلاب اسلامی برنامه نداشته باشد، رأی نخواهد آورد.

وی تصریح کرد: امروز نهادهای امنیتی آمریکا نتوانسته است این انقلاب را پیش بینی کنند و یکی ازبزرگترین امتیازهای این انقلاب عدم وابستگی به نیروهای شرقی و غربی است و یکی از مبانی اصلی این انقلاب از زمان پیروزی استکبار ستیزی بوده است و امروز بیداری اسلامی نتیجه انقلاب اسلامی ایران است.

آمریکا نمی تواند در جنگ با انقلاب موفق شود

حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: اگر امروز آمریکا می توانست در جنگ با انقلاب اسلامی موفق شود کشورهای اسلامی انقلاب ایران را الگوی خود قرار نمی دادند؛ مردم جهان می خواهند بدون وابستگی به آمریکا رو پای خود بیایستند و همه اینها به برکت رهبری امام خمینی(ره) است که با رهبری مسیحایی خود نه تنها ملت ایران بلکه جهان اسلام را بیدار کردند.

وی سپس دستاوردهای پس از پیروزیهای انقلاب اسلامی را چشمگیر دانست و ادامه داد: این دستاوردها در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و فناوری مثال زدنی است و ایران توانسته از بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان پیشی بگیرد.

مدیر روابط عمومی طرح شجره طیبه صالحین سپاه کشور تصریح کرد: انتقال دانش مهندسان ایرانی به مبارزان غزه و حزب الله توانست اسرائیل را در جنگهای 33 روزه، 22 روزه و هشت روزه به زانو در آورد و این باعث افتخار تمام مسلمانان جهان است.