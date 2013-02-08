۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۵۰

ظهر جمعه/

گردهمایی بزرگ دانش آموزان ممتاز شاهد و ایثارگر گناباد برگزار شد

گناباد - خبرگزاری مهر: گردهمایی بزرگ دانش آموزان ممتاز شاهد و ایثارگر گناباد با حضور مسئولین این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی، فرماندار گناباد ظهر جمعه در این مراسم که در سالن شهید کفایی برگزار شد اظهار کرد: ایرانیان از استعداد و ضریب هوشی بالایی برخوردارند لذا باید از این استعدادها به نحو شایسته استفاده کرد و آن را در راه پیشرفت و آبادانی کشور به کار بست.

فرماندار گناباد افزود: دانش آموزان باید در امر تحصیل تلاش و جدیت فراوان داشته باشند و در خصوص تحصیل فرزندان والدین باید نظارت بیشتری را اعمال کنند.

صفایی تصریح کرد: فرزندان ما وقتی از امتیازات تحصیلی بالا برخوردارند در کسب رتبه های بالای علمی می توانند با سعی و تلاش بیشتر در زمینه رشد معدل به زمینه های بهتری هم دستیابی پیدا کنند.

وی به خود باوری فرزندان، مشارکت فرزندان در تصمیم گیریها و مدیریت بهتر زمان تاکید کرد.

احمد خاکستانی، مدیر آموزش و پرورش گناباد گفت: برگزاری کلاسهای تقویتی برای دانش آموزان شاهد و ایثارگر در کنار  تعامل و همکاری بالایی که بین ستاد شاهد وایثارگر و بنیاد شهید برقرار است می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

مدیر آموزش و پرورش گناباد افزود: در چند سال گذشته ستاد شاهد و ایثارگر آموزش و پرورش گناباد مقام اول را در خراسان رضوی کسب کرد.

در پایان مراسم از دانش آموزان ممتاز و برگزیده شاهد و ایثارگر گناباد با اهدای لوح و هدایایی تجلیل به عمل آمد.

