گردهمایی بزرگ دانش آموزان ممتاز شاهد و ایثارگر گناباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی، فرماندار گناباد ظهر جمعه در این مراسم که در سالن شهید کفایی برگزار شد اظهار کرد: ایرانیان از استعداد و ضریب هوشی بالایی برخوردارند لذا باید از این استعدادها به نحو شایسته استفاده کرد و آن را در راه پیشرفت و آبادانی کشور به کار بست.

فرماندار گناباد افزود: دانش آموزان باید در امر تحصیل تلاش و جدیت فراوان داشته باشند و در خصوص تحصیل فرزندان والدین باید نظارت بیشتری را اعمال کنند.

صفایی تصریح کرد: فرزندان ما وقتی از امتیازات تحصیلی بالا برخوردارند در کسب رتبه های بالای علمی می توانند با سعی و تلاش بیشتر در زمینه رشد معدل به زمینه های بهتری هم دستیابی پیدا کنند.

وی به خود باوری فرزندان، مشارکت فرزندان در تصمیم گیریها و مدیریت بهتر زمان تاکید کرد.

احمد خاکستانی، مدیر آموزش و پرورش گناباد گفت: برگزاری کلاسهای تقویتی برای دانش آموزان شاهد و ایثارگر در کنار تعامل و همکاری بالایی که بین ستاد شاهد وایثارگر و بنیاد شهید برقرار است می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

مدیر آموزش و پرورش گناباد افزود: در چند سال گذشته ستاد شاهد و ایثارگر آموزش و پرورش گناباد مقام اول را در خراسان رضوی کسب کرد.

در پایان مراسم از دانش آموزان ممتاز و برگزیده شاهد و ایثارگر گناباد با اهدای لوح و هدایایی تجلیل به عمل آمد.