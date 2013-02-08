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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۵۲

علیپور:

هیئتهای مذهبی و مداحان نقش مهمی در پیروزی انقلاب دارند

اندیمشک - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی اندیمشک گفت: هیئتهای مذهبی، مداحان و شاعران آئینی نقش مهمی در به ثمر نشاندن این انقلاب دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید علیپور صبح جمعه در جلسه کمیته تشکلهای دینی ستاد دهه فجر اندیمشک که در مجتمع فرهنگی تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد:  هیئتهای مذهبی و مداحان در اوائل انقلاب اسلامی نقش آفرینی کردند و با حضور فعال در صحنه های مختلف انقلاب اسلامی و با فراهم ساختن مقدمات مجالس وعظ و سخنرای علمای انقلابی و نیز مبارزه علیه رژیم فاسد شاهنشاهی کوشیدند تا درخت انقلاب، به دست امام خمینی (ره) به بار بنشیند و اینک باید تلاش خود را همانند گذشته در حفظ و نگهداری این امانت امام (ره) مضاعف کنند.

وی تصریح کرد: همه باید دست از اختلافات واهی برداشته و با وحدت و همدلی، عملا در خدمت نظام اسلامی باشیم تا آسیبی به انقلاب و ملت ایران نخورد.

حجت الاسلام سعید علیپور به برخی از برنامه های در دست اجرا در خصوص هیئتهای مذهبی و مساجد اندیمشک اشاره کرد و گفت: اعزام مبلغ، برگزاری گفتمانهای دینی، سخنرانی، آموزش قرآن، تفسیر قرآن کریم، شرح نهج البلاغه، همایش تجلیل از فعالان عرصه فرهنگ و حضور هیئتهای مذهبی، انجمنهای اسلامی، کانونهای فرهنگی تبلیغی و موسسات مردمی قرآنی در راهپیمایی  22 بهمن از جمله برنامه های اداره تبلیغات اسلامی اندیمشک است.
کد مطلب 1811995

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