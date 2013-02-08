لزوم رعایت اخلاق و ادب سیاسی/خروش ملت در 22 بمهن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی محمدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران بندرگزی افزود: همه مدیران باید پاسخگو باشند و مدیران در اویل انقلاب مسئول یعنی سئوال شونده بودند و کم کم رئیس شدند و در نظام اسلامی همه روسای ادارات را مسئول می بینیم، یعنی اینکه برابر نظام، رهبری و مردم پاسخگو هستند.

وی با تاکید بر رعایت وحدت مسئولان و رعایت اخلاق و ادب اسلامی و سیاسی اظهار داشت: دشمن در این 34 سال گذشته تمام تلاش خود را برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی به کار گرفته است و گاهی موارد خود مستقیم وارد نمی شود، بلکه بوسیله جریان فتنه و حلقه انحراف وارد می شود تا مسئولان را به جان هم بیاندازد.

وی اظهار داشت: در آستانه 22 بهمن و انتخابات، دشمن می خواهد نظام را بر هم ریزد و شک نکنیم که حادثه تلخ و ناگوار خیانت آمیز، توطئه مشترک اصحاب فتنه و حلقه انحراف بوده است.

حجت الاسلام محمدی گفت: دسیسه اصحاب فتنه و انحراف، تفرقه افکنی جنجال آفرینی در کشور است و باید هوشیار بود و مسئولان باید مراقبت باشند در این تله ها نیفتند زیرا رهبری تاکید کرده اند در آستانه انتخابات هرکسی در کشور التهاب ایجاد کند، قطعا به کشور خیانت کرده اند.

اقدام غیرعقلانی در شان مسئولان نیست

امام جمعه بندرگز گفت: مسئولانی که دم از ولایت می زنند، چقدر در عمل ولایتمداریشان نشان داده اند و هشدار رهبری را مبنی بر کنار گذاشتن برخی بداخلاقیها را گوش فرا دهند و همانند ملت، یکدل و یک جهت باشند و بدانند اقدام غیر عقلانی در شان مسئولان این نظام نیست.

حجت الاسلام سید مصطفی محمدی با اشاره به اینکه چرا مسئولان جایگاه خود را درک نمی کنند، افزود: مسئولان چون عنوان ولایتمداری را به یدک می کشند از سوی مردم اقبال دارند و مردم بخاطر ولایت آنها را دوست دارند و اگر دل مردم را به درد آورند، مردم با آنها نخواهد بود.

وی اظهار داشت: مسئولان چون خودشان را سرباز ولایت معرفی کرده اند، مردم آنها را دوست دارند و اگر هر کسی ساز ناکوکی با رهبری داشه باشند، مردم در مقابلش می ایستند، همانگونه که مردم برابر بنی صدر، قائم مقام رهبری، اصحاب فتنه و ... ایستادند.

وی گفت: مردم در روز 22 بهمن و بفرمان ولایت و به کوری چشم دشمنان، خروشی دیگر و حماسه ای عظیم را به رخ دشمنان خواهند کشید.

امام جمعه بندرگز با تاکید بر حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت: مرم در این روز مانند سالهای گشته با آرمانهای شهدا و انقلاب بیعت مجدد خواهند کرد و حضور مردم پاسخ کویند به تهدیدها، تحریمها و رجزخوانی های دشمنان است.

پاسخ کوبنده مردم به دشمنان

حجت الاسلام محمدی افزود: حضور دهها میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن به عنوان نماد حمایت از نظام اسلامی است که رهبری از آن به عنوان مظهر اقتدار ملی و نشان دهنده عظم عمومی ملت ایران است.

وی عنوان کرد: همچنین رسانه های غربی از راهپیمایی 22 بهمن بعنوان رفراندوم سالانه نام می برند و حضور پرشور، پاسخی دندانشکن به یاوه گویی های کاخ سفید خواهد بود.