1000 نفر از مردم خرم آباد توسط بسیج جامعه پزشکی ویزیت رایگان شدند

هوشنگ بادپی در حاشیه برگزاری طرح شمیم خدمت گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در قالب طرح شمیم خدمت هزار نفر از مردم خرم آباد توسط بسیج جامعه پزشکان استان لرستان ویزیت رایگان شدند.

وی بیان داشت: همچنین حدود 700 نفر از مردم خرم آباد در حاشیه این طرح تستهای قند خون و فشار خون دادند.

مسئول کمیته هماهنگی و تشکلهای مردمی دهه فجر استان لرستان گفت: در طرح شمیم خدمت رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، معاونین دانشگاه علوم پزشکی، اعضای بسیج پایگاه مقاومت شهید دستغیب و پرسنل این دانشگاه برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات مردم حضور داشتند.

وی همچنین از حضور 11 دستگاه اجرایی لرستان در طرح شمیم خدمت خبر داد و افزود: این دستگاههای اجرایی عضو کمیته هماهنگی و تشکلهای مردمی دهه فجر استان لرستان بودند که برای پاسخ به مسائل و مشکلات مردم در طرح شمیم خدمت حضور یافتند.

بنابر این گزارش در قالب طرح شمیم خدمت امروز در حاشیه نماز جمعه دستگاههای بهزیستی، هلال احمر، کمیته امداد، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان بازنشستگی، صندوق مهر امام رضا(ع)، موسسه آل یاسین و بنیاد مسکن لرستان پاسخگوی مسائل و مشکلات مردم بودند.