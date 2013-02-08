مسئولین اختلاف سلیقه ها را بزرگ جلوه ندهند/ 22بهمن اوج اقتدارانقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام سید امین الله حجازی در خطبه های نماز جمعه این هفته گچساران اظهار داشت: عظمت واقتدارانقلاب اسلامی ایران به واسطه نعمت بزرگ ولایت فقیه و ولایتمداری مردم غیرتمند این کشور است.

حجازی بیان داشت: در زمان حکومت پهلوی شاه و درباریان هیچگونه اراده ای از خود نداشته و اختیار حکومت به دست کشورهای غربی بود.

وی افزود: در دوران پهلوی به دلیل بی کفایتی شاه و درباریان ملت ایران هیچگونه اقتداری در جامعه جهانی نداشت و در رنج و سختی به سر می بردند.

حجازی با اشاره به فداکاریهای جوانان این مرز و بوم برای به ثمر نشستن انقلاب اسلامی تاکیدکرد: نظام جمهوری اسلامی یک نظام مردمی و متعلق به خود مردم است.

وی گفت: امروز کشورهای دنیا را با پیشرفت های علمی ، دفاعی، انرژی صلح آمیز هسته ای و از همه مهمتر وحدت ویکپارچگی می شناسد و همین مسئله موجب شده تا مردم کشور ایران با اقتدار و افتخار در دنیا شناخته شده باشند.

یوم الله 22 بهمن اوج اقتدار انقلاب اسلامی

حجازی با بیان اینکه اندیشه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران موحب اقتدار انقلاب شده است، افزود: الگوی حکومت پیرو ولایت امروزه مورد درخواست بسیاری از کشورهای اسلامی دنیا شده است.

وی افزود: حکومتی که با محوریت ولایت فقیه و با استفاده از حمایت مردم تشکیل شود، هیچگاه مورد آسیب دشمنان قرار نخواهد گرفت.

حجازی بیان داشت: امروز نه تنها کشورهای مسلمان بلکه اکثر ملت های مظلوم دنیا چشم امیدشان به اقتدار و عظمت انقلاب اسلامی ایران است.

حجازی سالروز یوم الله 22 بهمن را اوج عظمت واقتدار انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد و اظهارداشت: در این روز دنیا شکوه اقتدار نظامی که با پشتوانه ولایت فقیه و حمایت مردم اداره می شود را خواهد دید.

وی افزود: مردم ولایتمدار و قدرشناس ایران یکبار دیگر در حماسه یوم الله 22 بهمن به جهانیان ثابت خواهند کرد که همانند 34 سال قبل مدافع و پشتیبان ولایت فقیه و ادامه دهنده راه امام خمینی (ره) و شهدای گرانقدر انقلاب خواهندبود.

مسئولین اختلاف سلیقه ها را بزرگ جلوه ندهند

حجازی با اشاره به اختلاف سلیقه ها درمیان برخی از مسئولان نظام اظهارداشت: اختلاف سلیقه یک امر بسیار طبیعی در هر موضوعی است اما انتقال این اختلاف سلیقه به سطح جامعه نادرست و موجبات نگرانی مردم را فراهم خواهد کرد.

حجازی اظهارداشت: رهبر معظم انقلاب بارها براین موضوع تاکید داشته اند که در شرایطی که رسانه های بیگانه به دنبال بهانه برای تخریب اقتدار انقلاب است، مسئولین اجرایی باید آگاه باشند و اختلاف سلیقه ها را بزرگ جلوه ندهند.

وی افزود: این قبیل بزرگنمایی برخی اختلافات سلیقه ها موجب رنجش خاطر رهبر معظم انقلاب و مردم ولایتمدار ایران خواهد شد.

حجازی تاکید کرد: مسئولان بایستی با هوای نفس خود مبارزه کنند و اجازه ندهند هوای نفس بر آنها غلبه کند و موجبات نگرانی مردم را فراهم کنند.

وی همچنین بزرگترین سرمایه کشور را تفکر جوانان دانست و بیان داشت: امروزه مسئولین کشور وظیفه دارند در تقویت روح وفکر جوانان این مرز وبوم تلاش کنند .

حجازی تاکید کرد: مومن باید مقتدر باشد و نسل جوان امروز زمانی این اقتدار را کسب خواهد کرد که مورد توجه و حمایت مسئولان قرار گیرد.