مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی پلدختر بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز جمعه در جلسه کارگروه استانی ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی در پلدختر مسایل مرتبط با سرمایه گذاری های دست انجام از جمله شرکت های سیمان و پالایشگاه پلدختر مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه که جمعی از مدیران کشوری و استانی از جمله معاون برنامه ریزی استانداری لرستان، امام جمعه پلدختر، امام جمعه معمولان، فرماندار پلدختر حضور داشتند مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی پلدختر بررسی شد.

محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این جلسه گفت: مسایل مطرح شده در زمینه سرمایه گذاری های جدید در سطح استان در حوزههای مختلف از جمله صنایع تبدیلی کشاورزی، صنایع تکمیلی بخش دامپروری از جمله گوشت قرمز و سفید ، صنایع گیاهان دارویی و صنایع معدنی و فرآوری بررسی شد.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدها و شهرک های صنعتی کشور گفت: در این جلسه مسایل و مشکلات مبتلا به واحدهای تولیدی اعم از مسایل بانکی، سرمایه در گردش و مشکلات موجود که فرا روی تولید واحدها بود نیز بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری شد.