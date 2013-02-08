نظام اسلامی در مسیر پیشرفت و تعالی با سرعت رو به رشدی در حال حرکت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد در سخنان قبل از خطبه های نمازجمعه شهر زنجان، با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت ویژه ای برای استکبار جهانی برخوردار است، افزود: حضور حداکثری مردم در این انتخابات همواره توطئه های دشمنان را خنثی کرده است.



استاندار زنجان بر لزوم فراهم سازی حضور حداکثری مردم در انتخابات سال آینده کشور تاکید کرد و افزود: در صد مشارکت مردم در انتخابات همواره مورد توجه دشمنان نظام اسلامی بوده است.



رئوفی نژادامروز نظام اسلامی از انواع تجهیزات و سلاح های جنگی بهره مند است که با دانش و فن بومی تولید شده اند و در نوع خود بی نظیر محسوب می شوند افزود: همه انتخابات کشور در طی 34 سال گذشته با حضور حداکثری مردم برگزار شده است و رای مردم در انتخابات منشا انتخاب افراد بوده است.



رئوفی نژاد برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی را ازدلایل اهمیت این دوره انتخابات عنوان کرد و افزود: اما حضور گسترده در تعیین رئیس جمهور آینده از اهمیت بیشتری برخوردار است.



وی با اشاره به توطئه های دشمنان علیه نظام اسلامی ادامه داد: دشمن از چند ماه گذشته فعالیت های خود را برای کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات آغاز کرده است.



استاندار زنجان با بیان اینکه پیام انتخابات سال آینده اقتدار، وفاداری، وظیفه محوری، ولایت محوری و مواضع محکم استکبار ستیزی و صهیونیست ستیزی ملت ایران است، افزود: ملت ایران با حضور گسترده در انتخابات ریاست جمهوری صلابت ایران اسلامی را به نمایش می گذارند.



رئوفی نژاد با اشاره به مشارکت 95 درصدی مردم زنجان در انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم زنجان همواره بالاتر از میانگین کشوری در انتخابات مشارکت دارند.



رئوفی نژاد با بیان اینکه استان زنجان دومین استان کشور در زمینه مشارکت در امر انتخابات است، خاطرنشان کرد: مردم زنجان در انتخابات سال آینده نیز به صورت گسترده حضور می یابند.



وی حضور در انتخابات را با هر ابزار و توانی نشانی از وظیفه مداری انقلابی و دینی مردم ایران برشمرد و گفت: حفظ آرمان های اسلامی، ادامه راه امام و شهدا و توجه به منویات مقام معظم رهبری از دیگر دلایل حضور گسترده مردم در انتخابات است.

استاندار زنجان، گفت: ملت ایران توانستند با یاری خداوند متعال، تبعیت از فرامین رهبری و اتکا به آموزه های دین مبین اسلام هشت سال در برابر هجمه های بی رحمانه دشمنان ایستادگی کنند و به پیروزی دست یابند.

رئوفی نژاد چنین ملتی امروز بسیار مقتدر تر و قوی تر از گذشته برای پاسداری از آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی ایستاده اند و می توانند بار دیگر در برابر حملات اقتصادی، سیاسی و نظامی دشمنان ایستادگی کنند.



وی با بیان اینکه دشمن از فرصت و لحظه ای برای ضربه زدن به نظام اسلامی استفاده می کند، افزود: انتخابات فرصت مناسبی برای طراحی توطئه های مختلف علیه نظام است که خوشبختانه به دلیل آگاهی و بصیرت مردم این توطئه خنثی شده است.



رئوفی نژاد درایت مقام معظم رهبری را در خصوص بحث انتخابات آزاد از سوی دشمنان و برخی عوامل داخلی را موجب خنثی شدن توطئه های دشمنان عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری چنین سوژه ای را از استکبار گرفت.



استاندار زنجان با بیان اینکه منتخبان مردمی در انتخابات گذشته چنین ادعایی را داشتند، افزود: این افراد خود برگزیده های دوره های انتخابات مختلف در نظام محسوب می شوند.



وی با اشاره به اینکه افشای اطلاعات و معرفی فتنه گران باید از سوی مردم مورد توجه باشد، خاطرنشان کرد: باید با افرادی که احساسات مردم را خدشه دار می کنند، مقابله کرد.



استاندار زنجان 22 بهمن را روز حضور میلیونی مردم در صحنه عنوان کرد و افزود: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن زمینه حضور حداکثری در انتخابات محسوب می شود.



وی با بیان اینکه 22 بهمن آخرین فرصت حضور میلیونی برای به زانو درآوردن استکبار است، افزود: راهپیمایی 22 بهمن همواره حرف های بسیاری برای استکبار داشته است.