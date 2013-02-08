اتهامات صهیونیستها علیه ایران بی اساس است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی نوشت : غلامرضا باقری سفیر ایران در بلغارستان هر گونه ارتباط کشورش با انفجار اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی را تکذیب کرد.

وی افزود: ایران هیچ ارتباطی با این حادثه ندارد، ما مخالف هرگونه شکلی از اشکال تروریسم هستیم و اقدامات تروریستی را به شدت محکوم می کنیم.

شایان ذکر است که در تابستان گذشته یک دستگاه اتوبوس حامل صهیونیست ها در بلغارستان مورد حمله قرار گرفت که بر اثر آن دست کم 3 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند."بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی بلافاصله پس از وقوع این انفجار، ایران و حزب الله را به دست داشتن در آن متهم کرده بود.بلغارستان نیز حزب الله لبنان را متهم به دست داشتن در این انفجار کرد، اما حزب الله به شدت این اتهامات را رد کرد.