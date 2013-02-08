جشنواره خنیاگران فرصت خوبی برای تبادل نظر در حوزه موسیقی انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شریعت نژاد ظهر جمعه در مراسم اختتامیه سومین جشنواره ملی خنیاگران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه خوشحالیم که سه دوره از جشنواره ملی موسیقی خنیاگران در استان لرستان به خوبی برگزار شده است، اظهار داشت: برگزاری چنین جشنواره هایی فرصت را برای تبادل نظرات گروه های موسیقی مختلف کشور فراهم می کند.

وی با بیان اینکه امیدواریم که این جشنواره در سالهای آینده با جهش بزرگتری در همه موارد برگزار شود، تصریح کرد: برگزاری این جشنواره در ایام الله دهه فجر شور و شوق خاص و فضای صمیمی را در استان ایجاد کرده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان در ادامه با برشمردن دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: مردمی بودن انقلاب، مقابله با زیاده خواهی ها و حفظ آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

شریعت نژاد با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران با پشتیبانی مردم به پیروزی رسید، افزود: بعد از گذشت 34 سال از انقلاب اسلامی همچنان مردم در همه صحنه های دفاع از انقلاب و پیشرفت کشور حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه امروز نسل دوم و سوم انقلاب محکم تر و مقاوم تر از نسل اول انقلاب به پشتیبانی از انقلاب می پردازد، یادآور شد: پیشرفت کشور در حوزه های مختلف علوم پزشکی، صنعت دفاعی و ... توسط نسل جوان گواه این امر است.