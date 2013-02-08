پیشگیری از معضل خودکشی فاقد ردیف اعتباری مستقل است

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق رستمی در نشست شورای معاونان این اداره کل افزود: ردیف اعتباری مشخص برای آسیبی همچون اعتیاد در زمینه پیشگیری، درمان، مقابله و پرداخت یارانه به مراکز بهزیستی وجود دارد ولی حوزه خودکشی ردیف اعتباری مستقل ندارد.

وی ادامه داد: اعتبار پیشگیری از خودکشی به صورت کلی در قالب پیشگیری از آسیب های اجتماعی پیش بینی شده و این مسئله مختص کلیه استان های کشور است.

وی اضافه کرد: خودکشی یکی از آسیب های جدی استان ایلام است و نیازمند اقدام های اساسی است که در مجموع اعتبار مشخص و قابل توجهی را می طلبد.

مدیر کل بهزیستی ایلام سیاست بهزیستی را کاهش ورودی و افزایش خروجی مددجویان عنوان کرد و گفت: این مهم با انجام خدمات پیشگیرانه و افزایش آگاهی بخشی به مردم در دو حوزه پیشگیری از آسیب ها و معلولیت ها محقق خواهد شد.

آموزش 40 هزار نفر برای مقابله با مین در ایلام

مدیر کل بهزیستی استان ایلام گفت: به منظور کاهش معلولیت های ناشی از انفجار مین سال گذشته ۴۰هزار نفر در مناطق مرزی استان آموزش های پیشگیری در این زمینه را فرا گرفته اند.

صادق رستمی با بیان اینکه نزدیک به ۱۱هزار معلول در استان ایلام زیر پوشش خدمات حمایتی این اداره کل قرار دارند گفت: بیش از ۹هزار نفر از این معلولان از خدمات بیمه مکمل برخوردارند.

رستمی کلی از خدمات اراده شده این اداره کل در چهار حوزه توانبخشی، فرهنگی و پیشگیری، امور اجتماعی و اشتغال به مددجویان را ارایه کرد.

وی گفت: تا پایان امسال کلیه مددجویان پشت نوبت زیر پوشش خدمات حمایتی این اداره کل قرار خواهند گرفت.

نماینده مجلس از مرکز نگهداری بیماران روانی ایلام بازدید کرد

نماینده مردم شهرستان های دره شهر، آبدانان و دهلران در مجلس شورای اسلامی از مرکز نگهداری بیماران روانی “کوثر” ایلام بازدید کرد.

علی محمد احمد پس از شرکت در نشست شورای معاونان اداره کل بهزیستی ایلام از بخش های مختلف مرکز نگهداری بیماران روانی بازدید و در جریان خدمات و فعالیت این مرکز قرار گرفت.

مدیر کل بهزیستی ایلام در این آیین گفت: ۹۵بیمار روانی زن و مرد هم اینک در این مرکز نگهداری می شوند.

صادق رستمی فزود: در این مرکز که به صورت شبانه روزی با نظارت این اداره کل فعالیت دارد،بهزیستی بابت هر بیمار یارانه به این مرکز پرداخت می کند.

وی گفت: بر اساس قانون بیماران روانی حاد باید از سوی دانشگاه علوم پزشکی ساماندهی شوند که متاسفانه در این زمینه کوتاهی شده و کلیه بیماران در این مرکز نگهداری می شوند.

مرکز غربالگری شنوایی سنجی آبدانان راه اندازی شد

همزمان با دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی مرکز غربالگری شنوایی سنجی آبدانان در آیینی با حضور مدیر کل بهزیستی استان و فرماندار این شهرستان افتتاح شد.

این مرکز با هدف پیشگیری از معلولیت در این شهرستان راه اندازی شده است.

همچنین به میمنت دهه فجر انقلاب اسلامی ۱۹ واحد مسکونی تحویل مددجویان زیر پوشش بهزیستی آبدانان شد.

همچنین به منظور ایجاد اشتغال مددجویان این شهرستان هشت دستگاه تراکتور تحویل مددجویان بهزیستی آبدانان شد

۱۹۸ واحد مسکونی تحویل مددجویان بهزیستی ایلام شد

همزمان با گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی ۱۹۸ واحد مسکونی تحویل مددجویان زیر پوشش بهزیستی ایلام شد.

این آیین به صورت نمادین با حضور استاندار ایلام و جمعی از مسوولان در دهستان “شباب” از توابع شهرستان شیروانچرداول برگزار و کلید این واحد مسکونی تحویل یکی از مددجویان شد.

مدیر کل بهزیستی ایلام در این آیین گفت: واحدهای مسکونی در قالب طرح مسکن مهر و خودمالک احداث شده اند.



صادق رستمی افزود: برای ساخت این منازل مسکونی هفت میلیارد و ۵۱۰میلیون ریال اعتبار به صورت کمک بلاعوض به مددجویان پرداخت شده است.

وی بیان داشت: برای ساخت واحدهای مسکن مهر ۶۰میلیون ریال و برای واحدهای خود مالک بین ۴۰تا ۶۰میلیون ریال کمک بلاعوض به مددجویان پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: عملیات ساخت این منازل مسکونی از سال گذشته آغاز و به میمنت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تحویل مددجویان شد.

مدیر کل بهزیستی ایلام گفت: علاوه بر این کار ساخت ۲۱۶ واحد مسکونی دیگر برای مددجویان زیر پوشش بصورت مسکن مهر در دست اقدام است.