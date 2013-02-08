همایش دانشگاهیان در دلفان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه پیام نور لرستان ظهر جمعه در این مراسم با اشاره به دستاوردهای بدست آمده پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در نظام اسلامی دانشگاه دارای شان و جایگاه بالایی بوده و ویژگی یک دانشگاه خوب اسلامی بودن آن است که دانشگاههای ما در راستای اهداف و آرمانهای انقلاب شکل گرفته و متکی به خود بودن از خصوصیات بارز آنها است.

حسن علیزاده افزود: امروزه در کشورمان دانشگاهها دارای استقلال فکری هستند و وابستگی به غرب ندارند و این درحالیست که قبل از انقلاب اسلامی اساتید از دانشگاههای خارجی فارغ التحصیل می شدند و افکار غربی را در بین دانشجویان رواج می دادند.

وی با اشاره به اینکه نباید در دانشگاهها محور فقط به تدریس خلاصه شود افزود: می بایست در بین دانشجویان به مسائل معنوی و دینی و فرهنگی نیز توجه بسیار جدی صورت گیرد.

علیزاده در پایان تخصص و تعهد را دو مقوله مهم در دانشگاهیان ذکر کرد و اظهار داشت: امیدواریم مسئولین دانشگاهها این دو مقوله را در راس و در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

در ادامه این مراسم نیز حجت الاسلام نیکرو رئیس حوزه علمیه بقیه الله العظم دلفان در خصوص وحدت بین حوزه و دانشگاه و دستاوردهای دانشگاهی پس از انقلاب اسلامی بیان کرد.