پیشنهاد مذاکره از سوی آمریکا صادقانه نیست/انقلاب هدیه ای الهی به ملت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری در آیین نماز جمعه این هفته کرمان با اشاره به توطئه های دشمنان علیه ایران اسلامی، گفت: اینکه آمریکا از سویی در خصوص مذاکره با ایران صحبت می کند و از سوی دیگر در خصوص تشدید تحریم ها علیه ملت ایران صحبت می کند نشاندهنده این است که ذره ای صداقت در گفتار آنها وجود ندارد.

وی بر لزوم ولایتمداری آحاد جامعه تاکید کرد و افزود: باید در مسیر ولایت حرکت کنیم و دشمنان را از رسیدن به اهداف شوم خود ناامید کنیم.

آیت الله جعفری در ادامه با اشاره به ایام الله دهه فجر گفت: فداکاری ها و دلاوری های بسیاری برای به ثمر رسیدن این انقلاب صورت گرفته است.

وی انقلاب را یک هدیه الهی دانست و گفت: باید قدردان انقلاب باشیم و ادامه دهنده راه امام راحل( ره) بوده و برای حفظ ارزش های نظام و انقلاب تلاش کنیم.

لزوم حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن

آیت الله جعفری افزود: اکنون چشم تمامی مردم آزادی خواه به ایران اسلامی است و ملت غیور ایران باید با حضوری آگاهانه در راهپیمایی 22 بهمن سیلی محکمی بر دهان استکبار جهانی و در راس آن آمریکا بزنند.

امام جمعه کرمان شرکت در این انتخابات را وظیفه تک تک افراد دانست و گفت: پس از رحلت رهبر کبیر انقلاب( ره) بسیاری در این اندیشه باطل بودند که دوباره به ایران بازگردند اما حضور پرشور مردم در تشییع پیکر امام راحل به آنها فهماند که این مردم نیز در مسیر امامشان حرکت کرده و این انقلاب ماندگار و همیشگی است.

وی در ادامه با اشاره به نقش ولایت فقیه در نابودی توطئه های دشمنان تصریح کرد: امام راحل( ره) با انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بیمه کردند.