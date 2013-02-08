خط رهبری از بد اخلاقی ها جدا است/حقه بازی آمریکا در بحث مذاکره با ایران

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با بیان اینکه هر زمان توطئه های دشمنان افزایش پیدا کند باید پاسخ ما هم کوبنده تر باشد، اظهار داشت: مسلمانان در برابر توطئه های دشمنان مسئول هستند و هر زمان که توطئه دشمنان بیشتر شود ما باید با قدرت پاسخ دشمن را بدهیم.

وی ادامه داد: استکبار جهانی می خواهد با سخت کردن اوضاع برای ملت ایران، مردم را از انقلاب و اسلام نا امید کند در حالی که این سختی ها مایه خیر و برکت است و ملت ما با این سختی ها آبدیده می شود.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان قدرت نمایی برابر دشمن را مسئله ای بسیار مهم برشمرد و افزود: ملت ما قطعا در روز 22 بهمن امسال با نشاط بیشتری در راهپیمایی حضور خواهند یافت و ضمن دادن پاسخی دندان شکن به دشمنان، قدرت و توان خود را نشان می دهند و هر قدم مردم ایران در روز 22 بهمن ضربه ای محکم بر مغز سران استکبار جهانی و صهیونیستها خواهد بود.

نعیم آبادی در ادامه حضور هفتگی مردم در نماز جمعه را جلوه ای از علاقه مندی و پایبندی مردم ایران به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: در حالی که بزرگترین کلیساهای دنیا در روزهای یکشنبه خالی هستند، مردم ایران جمعه ها به طور گسترده در نماز جمعه حضور پیدا می کنند و پایبندی خود به نظام و انقلاب را به اثبات می رسانند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت ایام دهه فجر به اثرات انقلاب اسلامی ایران پرداخت و بیان داشت: بخشی از تاثیرات انقلاب کاملا مشهود است که از جمله آن می توان به سازندگی کشور اشاره کرد، در حالی که پیش از انقلاب اسلامی بسیاری از شهرهای کشور برق نداشتند و حتی خیابان های پایتخت کشور خاکی بود و در بسیاری مناطق آن آب لوله کشی وجود نداشت، امروز در تمامی مناطق کشور اقدامات گسترده عمرانی انجام شده و در حال انجام است.

خطیب نماز جمعه بندرعباس اضافه کرد: بخشی دیگر از پیشرفت های کشور پس از انقلاب تخصصی است که از جمله آنها می توان به رشد علمی، پزشکی، فناوری، تولید علم، پیشرفت صنایع و سایر پیشرفت های کشور اشاره کرد.

نعیم آبادی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران پاک ترین نظام در طول تاریخ پس از صدر اسلام است، خاطرنشان کرد: وجود ولی فقیه در راس این نظام بزرگترین نعمت برای نظام جمهوری اسلامی است و در این نظام همواره ارزش های اسلامی اصلی ثابت بوده است.

وی همچنین بیانات اخیر مقام معظم رهبری در روز نیروی هوایی را بسیار مهم و در جهان تاثیرگذار دانست و عنوان کرد: مذاکره ای که در شرایط فعلی آمریکا از آن با ایران حرف می زند، مذاکره از نوع جنگل است و این نوع مذاکره حقه بازی آمریکایی هاست.

امام جمعه بندرعباس در ادامه بر دوری از بداخلاقی ها به خصوص بداخلاقی های سیاسی در جامعه تاکید کرد و افزود: کسی نمی تواند ادعا کند که خط رهبری و ولی فقیه را قبول دارد و بعد در جامعه بداخلاقی کند چون خط رهبری از این نوع بد اخلاقی ها جدا است.

نعیم آبادی یادآور شد: کسانی که به دیگران تهمت می زنند و دروغ می گویند قطعا پیرو ولایت فقیه نیستند و اگر بگویند در خط ولایت قرار دارند قطعا دروغ گفته اند.

وی در بخش پایانی سخنان خود بر لزوم پرداخت خمس تاکید کرد و اظهار داشت: پرداخت خمس از جمله عوامل ایجاد تقوا در خود انسان و جامعه است و بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی با پرداخت خمس رفع می شود.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان همچنین روز نیروی هوایی را تبریک گفت و حرکت این نیرو در پیوستن به مردم در سال 57 را یکی از عوامل موفقیت و پیروزی انقلاب اسلامی دانست.