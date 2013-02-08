محل فعلی نمایشگاه معضل ترافیک ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اسد روز جمعه در بازدید از نهمین نمایشگاه کتاب مازندران، اظهار داشت:‌ برگزاری نمایشگاه کتاب، توفیقی است تا علاقه‌مندان کتاب‌های مورد مورد نظر خود را از نمایشگاه تهیه کنند.



وی ادامه داد:‌هر اندازه تعداد ناشران و میزان آثار ارائه شده در نمایشگاه بیشتر باشد، باعث حضور بیشتر افراد می‌شود.



این مسئول با بیان اینکه فضای فعلی نمایشگاه کتاب از نظر موقعیت مکانی، بهتر از جای قبلی است، گفت:‌ مکان برگزاری قبلی نمایشگاه در کنار مسیر اصلی قرار داشت که باعث ایجاد ترافیک می‌شد و رفت و آمد را سخت می کرد.

فروش محصولات مجمع خیران سرطانی ماهک



عضو هیئت مدیره مجمع خیران ماهک گفت: محصولات مجمع خیران ماهک در نمایشگاه کتاب مازندران فروخته می شود.

علی فرح آبادیاظهار داشت: ماهک محصولات فرهنگی دیگری در دست تهیه دارد که به زودی معرفی می‌شود.



مسئول کمیته فرهنگی مجمع خیران ماهک افزود: گردهمایی مازندرانیهای مقیم تهران برای جلب مشارکت‌های مردمی در اسفند ماه برگزار می‌شود.

محل دائمی برگزاری نمایشگاههای فرهنگی داشته باشیم



سخنگوی شورای اسلامی شهر ساری گفت:‌ باید بتوانیم محل دائمی برای برگزاری نمایشگاه های فرهنگی داشته باشیم. جمال باقری در بازدید از نهمین نمایشگاه کتاب مازندران، اظهار داشت: عرضه کتاب در حوزه کودک، فرهنگی، اجتماعی و علمی در نمایشگاه کتاب قابل توجه است.



عضو شورای شهر ساری با بیان اینکه فضای فعلی برگزاری نمایشگاه کتاب، مناسب‌تر از فضای قبلی است، گفت: باید بتوانیم محل دائمی برای برگزاری نمایشگاه های فرهنگی داشته باشیم.



باقری با اشاره به اینکه بازدیدکنندگان از نمایشگاه، فرهنگ کتاب را به سطح جامعه منتقل می‌کنند، خاطرنشان کرد:‌ در کشورهای خارجی با وجود اینکه از آمار مطالعه بالا برخوردار هستند اما باز هم ایجاد نمایشگاه های کتاب را رها نمی‌کنند و علت آن تاثیر مثبتی است که فضای نمایشگاهی در روند ترویج فرهنگ مطالعه دارد.

جای برخی ناشران در نمایشگاه خالی بود



سرپرست گروه آیینی زندگی سوادکوه با اشاره به اینکه جای برخی ناشران در نمایشگاه خالی بود، گفت:‌ این موضوع ممکن است نگاه مخاطبان را درسال‌های آینده نسبت به نمایشگاه کمرنگ و یا پررنگ کند.



علی حسن‌ نژاد ظهار داشت: مطمئن هستم دست‌اندرکاران برگزاری نمایشگاه کتاب، تمام توان خود را به برگزاری نماشگاه معطوف کردند.



وی ادامه داد: هر فردی می خواهد در حوزه مسئولیت خود بهترین خدمت را ارائه کند چرا که در حوزه کتاب هر کاری با هر نتیجه‌ای مثبت است.