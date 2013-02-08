حضور هنرمندان تجسمی چهارمحال و بختیاری در جشنواره فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری گفت: آثار هنری 9 نفر از هنرمندان چهارمحال و بختیاری به بخش مسابقه پنجمین جشنواره هنرهای تجمسی فجر راه یافته است.

حجت الله شیروانی افزود: منصور چمانی، سید علیرضا امامیان دهکردی، علیرضا بسیج، قنبر بلالی دهکردی، حسن صالح ریاحی و شاهرخ عظیمی قهفرخی خوشنویسان استان چهارمحال و بختیاری هستند که آثارشان به پنجمین جشنواره تجسمی فجر راه یافته است.

وی تصریح کرد: در بخش نگارگری جشنواره تجسمی فجر که با موضوع شعائر اسلامی و ایرانی برگزار می شود هم 72 اثر به جشنواره راه یافته که آثار نگارگری مریم شاکری و فروغ اسماعیلی از هنرمندان نگارگر چهارمحالی در این دوره از جشنواره حضور دارد.

شیروانی یادآور شد: عبدالکریم انصاری بارزی از دیگر هنرمندان چهارمحال و بختیاری است که با یک اثر تصویر سازی در پنجمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر شرکت می کند.

آموزش 40 نفر از حامیان تبلیغ در شهرستان کیار

سرپرست تبلیغات اسلامی کیار از برگزاری دوره ی آموزشی حامیان تبلیغ با حضور 40 نفر از متصدیان امور مذهبی در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام حسن بت شکن گفت: مرحله پایانی آموزش حامیان تبلیغ با حضور 40 نفر از متصدیان امور مذهبی و معتمدین محلی در غسالخانه شهر شلمزار برگزار شد.

وی با بیان اینکه بالابردن سطح علمی علاقه مندان به فعالیت در عرصه تبلیغ دینی و استفاده از ظرفیت های بومی برای گسترش امور مذهبی از اهداف برگزاری دوره ی آموزشی حامیان تبلیغ است، افزود: شرکت کنندگان در دوره ی آموزشی حامیان تبلیغ با احکام غسل، کفن، نماز و دفن میت، مسائل تلقین و احکام طهارت و نجاسات، تجوید نماز و قرائت صحیح حمد وسوره، روخوانی و روانخوانی قرآن و اخلاق و آداب معاشرت آشنا می شوند.

بت شکن با اشاره به اینکه افراد شرکت کننده در دوره آموزشی حامیان تبلیغ از روستاهای بدون روحانی انتخاب شده اند، تصریح کرد: به دلیل پراکندگی روستاها در شهرستان کیار، این دوره آموزشی در دو بخش مرکزی و ناغان به صورت جداگانه برگزار می شود.

ضرورت ایجاد نمایشگاه دایمی عرضه کتاب های دینی در شلمزار

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان کیار ایجاد نمایشگاه دایمی عرضه کتاب های دینی و مذهبی در شهر شلمزار را ضروری دانست.

حجت الاسلام حسن بت شکن، با اشاره به اینکه بالارفتن شناخت در هر زمینه ای می تواند بر سلامت شخصیت و چگونگی هویت انسان و همچنین پیشرفت در زندگی افراد اثرگذار باشد، گفت: مطالعه و دریافت اطلاعات و افزایش آگاهی نقش مهمی در سلامت و توسعه جامعه دارد.

وی افزود: افراد با مطالعه کتاب های دینی و مذهبی علاوه بر دستیابی به شناخت صحیحی از جهان هستی و مبداء آفرینش، اعتقادات دینی خود را تقویت کرده و مسیر درستی را برای زندگی انتخاب می کنند.

بت شکن در ادامه برپایی نمایشگاه های کتاب و معرفی محصولات فرهنگی منتشر شده در حوزه دین و مذهب را در گرایش جوانان به مطالعه و شناخت دین مؤثر دانست و بر ایجاد نمایشگاه دایمی عرضه کتاب های دینی در مرکز شهرستان کیار تأکید کرد.

وی تصریح کرد: ایجاد کتابخانه و ایستگاه مطالعه در مساجد باید در اولویت برنامه های مسئولین و هیئت امناء مساجد قرار گیرد.

ارتقاء معلومات دینی مداحان در کاهش بدعت ها و خرافه زدایی موثر است

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری، ارتقاء معلومات دینی مداحان را در کاهش بدعت ها و خرافه زدایی مؤثر دانست.

حجت الاسلام سید محمد میربد در گردهمایی مداحان شهرستان فارسان با اشاره به گسترش برخی خرافات در جامعه گفت: مداحان در برخورد با اینگونه خرافات وظیفه سنگینی برعهده دارند و مداحانی که با داشتن اطلاعات دینی و مذهبی در مجالس شرکت می کنند می توانند در کاهش بدعت ها و خرافه زدایی مؤثر باشند.

وی افزود: مداحان باید با مطالعه زیاد، استفاده از دوره های آموزشی و کتاب های معتبر دینی برای پاسخگویی به شبهات دینی در مجالس دینی آمادگی لازم را کسب کنند.

برپایی جشن 34 سالگی انقلاب در 34 مسجد محوری بروجن

هم زمان با دهه ی فجر جشن 34 سالگی انقلاب در 34 مسجد محوری شهرستان بروجن برگزار می شود.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بروجن گفت: هم زمان با دهه ی فجر انقلاب اسلامی، 34 برنامه محوری در 34 مسجد این شهرستان برگزار و 50 برنامه هیئت محوری هم با همکاری 50 هیئت شاخص شهرستان بروجن اجرا می شود.

حجت الاسلام مجید الهیان افزود: برگزاری محفل انس با قرآن، برگزاری مسابقات حفظ و تفسیر قرآن، تجلیل از حافظان و قاریان قرآن کریم و فعالان فرهنگی مساجد و برگزاری مسابقه قرآنی با استفاده از سامانه پیام کوتاه و مسابقه ی آشنایی با نهج البلاغه از دیگر برنامه های درنظرگرفته شده برای اجرا در دهه ی فجر امسال در شهرستان بروجن است.

وی اعزام مبلغ دینی به مدارس برای برگزاری گفتمان‌های دینی در سه بخش مرکزی، بلداجی و گندمان با همکاری اداره آموزش و پرورش در ایام الله دهه فجر را از دیگر برنامه‌های گرامیداشت دهه ی فجر در شهرستان بروجن دانست.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بروجن تصریح کرد: با همکاری هیئت های مذهبی و مؤسسات و خانه های قرآن وابسته به تبلیغات اسلامی 200 برنامه محوری ویژه سی و چهارمین دهه ی فجر انقلاب اسلامی در بروجن اجرا می شود.