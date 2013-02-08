به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی منتظری موحد در خطبه‌های نماز جمعه قنوات ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر به عوامل پیروزی شکوهمند ملت مومن و متعهد ایران اشاره کرد وگفت: به فرموده حضرت امام یکی از مهمترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن تاییدات غیبی بوده و این مطلب را با اندکی تامل هر انسان سلیم النفسی تایید می‌کند و می‌فهمد که اگر عنایات و تاییدات غیبی پروردگار نبود پیروزی امکان نداشت.



وی اتکاء به خدا در همه موارد را عامل دوم در پیروزی انقلاب عنوان کرد و گفت: امام عزیز و بزرگوار ما در طول دوران مبارزه متکی به خدای متعال بودند و از هیچ قدرتی نهراسیدند و ملت شریف ایران هم به پیروی از امام عزیزشان آنگونه حرکت کردند تا به پیروزی رسیدند.



مدیر حوزه علمیه قنوات وحدت و اتحاد را عامل سوم پیروزی انقلاب عنوان کرد و گفت: یکپارچگی و اتحادی که مردم مومن و متعهد ایران اسلامی داشتند و دارند یکی از عوامل مهم پیروزی بود، اگر انقلاب عزیز ما در 22 بهمن به پیروزی رسید و اگر تا به امروز دشمنان در طول این مدت سی و چهار ساله نتوانستند بر ما غالب شوند و همیشه به لطف خدا مغلوب بوده و هستند به خاطر اتحاد و همدلی مردم و مسئولان بوده است.



وی ادامه داد: وحدت یکی از ضروریات اصلی امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی است که رهبر معظم انقلاب بارها و بارها همه را به این ضرورت مهم آگاه ساختند و امروز نیاز جدی نظام و کشور ما وحدت است، به لطف خدای متعال ملت ایران در میان خود با وحدت و همدلی خوبی روبروست که همین امر انشاءالله در 22 بهمن امسال بروز و ظهور جدی خواهد یافت و مردم شریف با حضور پرشور و گسترده‌ای که حاصل درک و فهم عمیقشان از شرایط کنونی و نیاز انقلاب و اسلام است باعث نا امیدی دشمنان ملت که مترصد چندگانگی و اختلاف هستند خواهد شد.



با وجود ولی فقیه تمامی توطئه‌ها خنثی می‌شود



حجت الاسلام منتظری در ادامه گفت: راهپیمایی 22 بهمن باعث خواهد شد که دشمنان نظام در برابر عظمت وحدت ملت و حضور گسترده آنها با شکست مواجه شوند و از سوی دیگر حرکت منسجم و پرشور ملت غافلانی که اهمیت این زمان و لزوم وحدت را درک نمی‌کنند را بیدار می‌کند.



وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی بیخود دل خوش نکنند به یک اختلاف، در این مملکت اسلامی با وجود ولی فقیه یعنی مقام معظم رهبری تمامی توطئه‌ها خنثی می‌شود، این مردم تابع رهبرشان هستند مطیع اوامر رهبری هستند، چون اعتقاد دارند که او نایب امام زمان(عج) است. مردم در 22بهمن این معنا را ثابت خواهند کرد به لطف خدا و با حضور خود در مقابل توطئه های دشمن عکس العمل نشان خواهند داد و کفار و منافقین را مایوس می کنند.



سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا دچار شکست شده است



امام جمعه قنوات در پایان گفت: سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا دچار شکست شده و هر نقشه‌ای کشیدند هر نوع فشار و تحریمی تحمیل کردند با استقامت مردم روبرو شدند، در دنیا منفور شدند و خود شرکت های اروپایی با این تحریم‌ها متضرر شدند. خودشان در تحریم کردن علیه ایران به اختلاف افتادند حالا آمریکایی‌ها برای اینکه بیش از این منفور ملت ها نشوند احتیاج دارند برگ برنده ای رو کنند، برگ برنده آنها هم کشاندن ایران به پای میز مذاکره است.



وی ادامه داد: از طرفی تحریم می‌کنند و فشار اقتصادی می‌آورند از طرفی هم مکارانه پیشنهاد مذاکره می‌دهند و عده‌ای هم ساده لوح تصور می‌کنند با مذاکره مشکلات حل می‌شود همانطور که رهبر عزیز انقلاب فرمودند با مذاکره مشکلی حل نمی‌شود و فرمودند اگر کسانی بخواهند سلطه آمریکا را مجددا در کشور برقرار کنند ملت ایران گریبان آنها را خواهد گرفت.