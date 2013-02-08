طرح مذاکره با آمریکا یک حیله و فریب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مشایخ در خطبه های امروز نماز جمعه نوشهر افزود: نباید دستاورد ها و همه تلاش هایی که در طول 34 از عمر انقلاب انجام شده نادیده گرفته شود و باید همگان با وحدت برای پیشرفت کشور و تکمیل نظام بعنوان یک رسالت تلاش کنند.

وی اضافه کرد: با مقایسه در گذشته و قیاس با کشورهای منطقه و همتراز ایران و با توجه به برخورداری امروز مردم از امکانات به روشنی نشان می دهد که انقلاب چه دستآوردهای بزرگی داشته است.

امام جمعه نوشهر با اشاره به طرح مذاکره با آمریکا از سوی دشمنان و برخی عوامل ساده لوح در درون کشور افزود: شکست سیاست های آمریکا در خاورمیانه و ناتوانی در برابر دستاوردهای ملت و نظام باعث شده تا این کشور مجبور به ارائه پیشنهاد مذاکره شود.

مشایخ، طرح مذاکره با آمریکا را یک انحراف و خطر دانست و عنوان کرد: با نگرش به تاریخ توطئه ها و دشمنی های آمریکا در طول 60 سال اخیر علیه مردم ایران اثبات می شود که هیچگاه آمریکاییها چشم دیدن عزت و استقلال کشور و ملت ایران اسلامی را نداشته و ندارند.

خطیب نمازجمعه نوشهر با اشاره به اهمیت برگزاری راهپیمایی 22 بهمن در شرایط کنونی کشور گفت: راهپیمایی 22 بهمن نه تنها تجدید خاطره انقلاب بوده بلکه مانور سیاسی و مردمی محسوب می شود که توطئه های دشمنان را خنثی خواهد کرد.